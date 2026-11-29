Guardia Nacional y Capufe reportan cierres viales graves por accidentes, tormentas invernales y lluvia. Lista de afectaciones en autopistas federales este domingo.

Las principales vías de comunicación de la República Mexicana enfrentan una situación crítica de movilidad este domingo, 29 de noviembre, debido a la confluencia de incidentes viales severos y condiciones meteorológicas adversas. Autoridades federales han emitido alertas para que los conductores anticipen desvíos, considerando que la presencia de deslaves, choques y lluvias intensas está generando obstrucciones significativas en múltiples estados.

Operativo de Rescate y Cierres en Nuevo León

La Guardia Nacional, junto con las autoridades locales, llevó a cabo una operación de rescate especializada en el estado de Nuevo León para atender a un escalador que sufrió lesiones graves durante una actividad en las montañas. Este incidente destaca la diversidad de emergencias que enfrenta el país, no solo en zonas turísticas, sino también en vías rápidas donde la atención inmediata es vital para la supervivencia de los afectados.

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Interrupciones Críticas en Autopista La Tinaja-Isla

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales reportaron un bloqueo prolongado en la autopista La Tinaja-Isla, específicamente en el kilómetro 34 con dirección a La Tinaja. A las 00:49 horas, ya se mantenía el cierre total de circulación debido a las maniobras complejas para retirar unidades siniestradas. La situación persistió sin cambios significativos a lo largo de la madrugada, generando colapsos vehiculares en esta arteria de comunicación importante.

Evolución Horaria y Manejo de Tránsito

El reporte oficial indica que a las 03:20 horas y nuevamente a las 04:12 horas, la circulación continuaba cerrada en el mismo punto del kilómetro 34. Sin embargo, a las 05:20 horas, las autoridades anunciaron el restablecimiento de la circulación, aunque con restricciones de carriles. En este momento, se registró una carga vehicular considerable mientras se completaban las labores de limpieza y retirada de los vehículos accidentados.

Meteorología Adversa y Visibilidad Reducida

La tormenta invernal ha impactado severamente la visibilidad y la estabilidad del pavimento en el sur del país. A las 03:03 horas, se confirmó lluvia continua en la autopista Cuernavaca-Acapulco. Paralelamente, a las 03:01 horas, Capufe detectó neblina densa a la altura de la plaza de cobro Sánchez Magallanes en la autopista Agua Dulce-Cárdenas. Más tarde, a las 02:58 horas, se registró lluvia ligera cerca de la plaza de cobro Miahuatlán en la autopista Tehuacán-Oaxaca, reduciendo la adherencia de los neumáticos.

Incidentes Mecánicos y Choques en Dirección Este

Otros puntos críticos incluyen la autopista México-Puebla, donde a las 05:27 horas se redujeron los carriles centrales en el kilómetro 29, dirección Puebla, tras un choque contra el muro central. En la autopista Isla-Acayucan, el kilómetro 183, dirección Acayucan, reportó reducción de carriles a las 01:44 horas por la atención a un autobús con falla mecánica, demostrando la necesidad de mantener los vehículos en óptimas condiciones antes de viajes largos.