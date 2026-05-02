Alerta en el AICM por reporte de bomba en avión de Viva Aerobus; no se encontró explosivo

Un avión de Viva Aerobus fue revisado en el AICM tras un reporte de amenaza de bomba. Además, noticias sobre Enrique Inzunza, Rubén Rocha, Yeraldine Bonilla y el cierre de Spirit Airlines.

La tarde de hoy, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM ) fue objeto de una revisión exhaustiva tras recibir un reporte de posible amenaza de bomba a bordo de una aeronave de Viva Aerobus .

El reporte, que generó una movilización considerable, se centró en el avión con matrícula XA-VBM, involucrado en los vuelos VB1029, proveniente de Cancún, y VB 1104, con destino a Mérida. La revisión fue llevada a cabo por personal de seguridad AVSEC del aeropuerto, en estrecha colaboración con la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, específicamente por elementos del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), bajo la coordinación de la Comandancia General del AICM.

Afortunadamente, tras una inspección minuciosa y detallada de la aeronave y sus alrededores, no se encontraron indicios de la presencia de ningún tipo de artefacto explosivo. Los vuelos afectados no sufrieron retrasos significativos y las operaciones del aeropuerto continuaron con normalidad, aunque con un incremento en las medidas de seguridad. Este incidente subraya la importancia de los protocolos de seguridad aérea y la rápida respuesta de las autoridades ante cualquier posible amenaza.

La aerolínea Viva Aerobus colaboró plenamente con las autoridades en la realización de la revisión, proporcionando toda la información necesaria para agilizar el proceso. La seguridad de los pasajeros y la tripulación es siempre la prioridad máxima en este tipo de situaciones. Paralelamente a este incidente en el AICM, se han desarrollado otros acontecimientos relevantes en el ámbito político y judicial en México y Estados Unidos.

Enrique Inzunza, exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN), ha manifestado su disposición a convertirse en un testigo cooperante ante las autoridades estadounidenses, acercándose al Departamento de Justicia. Sus abogados están en pláticas para formalizar esta colaboración, lo que podría implicar la revelación de información crucial en investigaciones en curso. Inzunza, sin embargo, ha rechazado solicitar una licencia en el Senado, argumentando que acudirá ante las autoridades si se le solicita formalmente.

Esta postura ha generado debate sobre su situación legal y su posible implicación en casos de corrupción. En otro orden de cosas, se ha planteado la interrogante sobre si Rubén Rocha, exgobernador de Sinaloa, aún goza de fuero constitucional tras solicitar una licencia a su cargo.

Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha explicado que la licencia no necesariamente implica la pérdida del fuero, lo que abre la posibilidad de que Rocha pueda ser sujeto a procesos legales. La reciente designación de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa, tras la licencia de Rocha, también ha generado atención mediática.

Rocha se refirió a Bonilla como 'meserita', un término que ha suscitado controversia y debate sobre la idoneidad de su nombramiento. Además, los bienes de Rocha y otros acusados están bajo la lupa de las autoridades estadounidenses, con la posibilidad de que inmuebles o ganancias económicas sean objeto de decomiso.

En el ámbito de la seguridad pública, la Marina ha informado sobre la erradicación de nueve plantíos de marihuana en un cerro de Baja California, vinculados a una red criminal que opera en San Quintín. Esta acción forma parte de los esfuerzos del gobierno federal para combatir el narcotráfico y desmantelar las organizaciones criminales que operan en el país.

Por otro lado, la aerolínea Spirit Airlines ha anunciado un 'cierre gradual' de sus operaciones tras 34 años en Estados Unidos, cancelando todos sus vuelos. Esta decisión, que ha sorprendido a muchos, se atribuye a problemas financieros y a la creciente competencia en el sector aéreo. El cierre de Spirit Airlines tendrá un impacto significativo en los pasajeros que utilizaban sus servicios y en los empleados de la compañía.

La situación de Spirit Airlines es un reflejo de los desafíos que enfrentan las aerolíneas de bajo costo en un entorno económico cada vez más complejo. La noticia de Spirit Airlines se suma a una serie de eventos que han afectado al sector aéreo en los últimos meses, incluyendo retrasos, cancelaciones y problemas de seguridad.

En resumen, la jornada ha estado marcada por una combinación de incidentes de seguridad, acontecimientos políticos y decisiones empresariales que han captado la atención de la opinión pública. La información está disponible a través de EL UNIVERSAL en Whatsapp, ofreciendo actualizaciones constantes sobre las noticias más relevantes del día





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