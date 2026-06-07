Alerta en Salamanca: Violencia organizada genera miedo, cierre de negocios y falta de inversiones

El Observatorio Ciudadano señala que la delincuencia vinculada al huachicol y las extorsiones ha creado un clima de psicosis social. Advierte que la inseguridad frena la economía y urge coordinación entre gobiernos y sociedad.

El Observatorio Ciudadano de Salamanca emitió una alerta sobre el clima de miedo e indefensión que la violencia organizada ha generado en la población. Según su representante, la delincuencia vinculada al robo de combustible, la extorsión y las disputas entre carteles ha rebasado la capacidad de las autoridades municipales.

Se registra una sensación creciente de psicosis social, donde los ciudadanos perciben que las cosas no se están haciendo bien. El representante criticó la falta de información transparente sobre las estrategias de seguridad y la débil coordinación entre los tres niveles de gobierno. Aseguró que la violencia no solo deja víctimas directas, sino también profundas secuelas económicas: los comerciantes y empresarios sufren extorsiones constantes, lo que fuerza el cierre de establecimientos y desincentiva nuevas inversiones.

Incluso, reveló que la situación lo llevó a tomar la decisión personal de sacar a su familia del municipio. El Observatorio hizo un llamado urgente a construir una estrategia conjunta entre gobierno y sociedad, ya que los esfuerzos aislados no serán suficientes para revertir la crisis. Esta problemática se refleja en hechos como la masacre ocurrida hace cuatro años en la comunidad de Barrón, cuyo impacto traumático aún persiste.

Pese a los planes federales para reactivar la economía, como la propuesta de revivir Ferquimex para mejorar el acceso a fertilizantes, la inseguridad sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo productivo de Salamanca





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