Alerta en Xalapa: habitantes temen nuevo derrumbe tras lluvias intensas

Habitantes de la unidad habitacional FOVISSSTE en Xalapa viven en constante inquietud tras lluvias de septiembre que provocaron el desprendimiento del cerro detrás de sus viviendas; la comunidad exige intervención de municipalidad para estabilizar la ladera y evitar un nuevo desastre.

El riesgo de un nuevo deslave sigue sacudiendo la unidad habitacional FOVISSSTE en Xalapa, donde los residentes, temblando de miedo, temen que las recientes lluvias puedan provocar otro derrumbe del cerro que queda detrás de sus viviendas.

Origen del temor en la unidad FOVISSSTE

Ese temor no es infundado, pues en julio de 2024 dos casas fueron severamente dañadas por un deslizamiento de tierra que provocó la caída de más de cincuenta árboles sobre las paredes. El incidente dejó a las familias con daños materiales significativos y, en algunos casos, con pérdidas inmobiliarias totales.

Also read Un año después, esperan justicia para Ingrid; murió en atropellada en la Xalapa-Banderilla

Tras aquella tragedia, los vecinos formaron un comité de gestión y lograron enviar múltiples peticiones al Ayuntamiento de Xalapa, durante la administración de Ricardo Ahued Bardahuil, con el objetivo de obtener la construcción de un muro de contención que pudiera contener la masa de tierra y evitar futuros desprendimientos. El proyecto se llevó a cabo, y aunque el muro ha reducido la cantidad de material que se desplazaba, el coste se estimó en cerca de 4 millones de pesos, una suma que generó otra ronda de debates por la distribución de recursos entre las familias y la municipalidad.

La temporada de lluvias en septiembre fue particularmente corrosiva. Las precipitaciones intensas provocaron una nueva serie de desprendimientos, y aunque las conductas de la obra han retido una porción de la tierra, todavía existen franjas donde no hay muro de protección. El suelo continúa descentralizándose, desplazándose hasta la vía publica.

Como resultado, la vialidad está prácticamente intransitable debido a la acumulación de tierra y los vecinos, en su desesperación, han tenido que comprar costales de tierra para rellenar lostríos y crear barreras provisionales. Además, el problema se complica por los árboles de gran altura que permanecen en la ladera. Los residentes observan que sus raíces están expuestas y poco profundas, lo que plantea un riesgo mayor de colapso sobre las viviendas.

Evaluación de Protección Civil ante grietas

Mónica Reyes, residente del andador Topacio, narra que las lluvias de septiembre "ya se desgajó el cerro de este lado" y advierte que podrían colapsar también el otro lado de la ladera. Los vecinos informaron al personal de Protección Civil, quienes evaluaron la zona y señalaron la presencia de grietas, así como la posibilidad de que el cerro vuelva a desprenderse.

Según los relatos, aunque el muro de contención debería contener algo del material, la cantidad de tierra que se acumula, combinada con la presencia de los árboles, representa un peligro que no puede subestimarse. En sus palabras: "Hay una grieta allá arriba y hay peligro de que se baje, porque ellos subieron toda aquella parte". El recuerdo del derrumbe de 2024 aún está fresco.

Los residentes plantean que durante esa caída, el material retirado después de que los árboles cayeran había dejado laderas inestables y que la falta de intervenciones adicionales dejó a las familias en condiciones precarias. Una de las casos más duraderos es el de Silvia, de Andador Ónix, quien perdió prácticamente su vivienda durante el deslave.

A casi dos años de la tragedia, sigue sin poder regresar a su hogar, ya que los daños son tan profundos que la reconstrucción está lejos de completarse. Además, Silvia denunció que, tras el derrumbe, personas desconocidas aprovecharon el vacío dejado por el material para crear un túnel, entrar en su casa y sustraer sus pertenencias.

"Me robaron todo, los ladrones estaban allí todos los días", explica. Las voces de la comunidad se vuelven cada vez más urgentes. Temen que un nuevo derrumbe no solo cause daños materiales, sino también pérdidas humanas. Los residentes recuerdan un episodio particularmente alarmante: durante el retiro inicial del derrumbe, una luminaria cayó sobre la almohada de la nieta de una de las afectadas, algo que hubiera podido terminar en tragedia si la familia hubiera estado en otro momento.

Respuesta municipal ante la crisis habitacional

Este recuerdo ha reforzado el llamado por parte de las familias a la municipalidad para que se realicen trabajos preventivos y estabilicen el terreno. Consciente de la gravedad de la situación, la alcalde de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, ha manifestado su conocimiento sobre la problemática y propuesto usar cemento para reforzar el muro de contención.

Sin embargo, los vecinos aseguran que los trabajos prometidos no se han concretado, y la espera se ha prolongado. A la hora de la entrevista, la alcaldesa afirmó "estamos trabajando en la solución, pero los recursos y el tiempo son limitados". Los residentes, mientras tanto, siguen esperando ayuda concreta y la ejecución de medidas de seguridad para impedir que la ladera continúe deslizándose sobre sus casas.

El caso de la unidad habitacional FOVISSSTE se ha convertido en un símbolo de la necesidad de contar con planes de prevención contra deslizamientos en zonas urbanas de riesgo. La comunidad exige a las autoridades una respuesta inmediata y la implementación de estrategias de mitigación, que incluyan la refactorización de contenciones, la limpieza de ramas y raíces de los árboles de gran tamaño, y la difusión de protocolos de emergencia para las familias que viven en la ladera del cerro.

Si se resuelve esta situación, se evitaría un desastre que ya ha causado pérdidas materiales y psicológicas profundas, y se garantizaría la seguridad de los habitantes de la zona.