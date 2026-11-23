El OAJ de Veracruz activa protocolos ante el Frente Frío 8 y masa ártica. Se exige resguardar documentos y proteger la integridad del personal judicial.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de Veracruz ha emitido un comunicado oficial instando a una estricta vigilancia y preparación inmediata en respuesta a la inminente llegada del frente frío número 8 al estado. Este aviso de alertamiento se dirige específicamente a los titulares y al personal de todos los órganos jurisdiccionales y administrativos, así como de las actuarías municipales, ordenando la activación de protocolos preventivos ante las condiciones meteorológicas adversas.

Fenómeno meteorológico y Alerta Gris decretada

La medida del OAJ hace referencia directa a la Alerta Gris que fue decretada previamente por el Sistema de Alerta Temprana y la Secretaría de Protección Civil de Veracruz. Esta alerta se debe a la presencia del frente frío 8, asociado con una masa ártica que impactará la mayor parte del territorio estatal. El fenómeno abarcará un período extendido desde el lunes hasta el próximo jueves, generando condiciones de riesgo significativas para la infraestructura y la seguridad pública.

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Medidas preventivas para documentos y sedes

El OAJ exhorta a los funcionarios a realizar acciones preventivas concretas para mitigar posibles afectaciones. Se instruye explícitamente que se debe resguardar la documentación de los juzgados penales, civiles, familiares y laborales, además de la documentación de las actuarías municipales. Esta disposición busca proteger la integridad de los expedientes legales y la información crítica de los ciudadanos ante el riesgo de inundaciones o daños estructurales.

Simultáneamente, la Coordinación de la Unidad Interna de Protección Civil, en conjunto con el Área de Seguridad y Vigilancia del Poder Judicial, implementará las medidas necesarias para salvaguardar la integridad del personal y los bienes muebles de las sedes ubicadas en distintos puntos de la entidad. Estas acciones se enfocan en asegurar que las instalaciones judiciales mantengan su operatividad y seguridad durante la entrada del citado fenómeno meteorológico.

Protocolos de reporte y seguridad del personal

Se establece que los titulares y el personal de estos órganos deben mantenerse informados exclusivamente a través de fuentes oficiales y deben atender en todo momento las indicaciones de Protección Civil. Esta coordinación centralizada garantiza que las decisiones se basen en la información más actualizada y fiable sobre la evolución del frente frío.

El personal también tiene la responsabilidad crítica de reportar inmediatamente cualquier emergencia en curso, incluyendo encharcamientos e inundaciones pluviales y fluviales, destechamientos, caída de árboles u otros objetos, y la suspensión del suministro de alguno de los servicios básicos. Estos reportes son esenciales para que las autoridades puedan desplegar recursos de rescate y reparación de manera eficiente.

Implicaciones para la operatividad judicial

La entrada del frente frío número 8 representa un desafío logístico para la administración de justicia en Veracruz, requiriendo una flexibilidad inmediata en el personal. La protección de la documentación y la seguridad de las sedes son prioridades absolutes para el OAJ, asegurando que el servicio público continúe o se restablezca con rapidez una vez que las condiciones climáticas mejoren tras el jueves.