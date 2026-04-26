Alerta Máxima en la Casa Blanca: Intento de Ataque Durante la Cena de Corresponsales

Un hombre armado irrumpió en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, provocando la evacuación urgente del presidente Trump y su administración. Las autoridades investigan si el ataque fue dirigido a funcionarios del gobierno.

El sábado 25 de abril, la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) se vio interrumpida por un grave incidente de seguridad.

Un hombre armado, identificado como Cole Tomas Allen, irrumpió en el hotel Hilton de Washington D.C. , donde se celebraba el evento, y abrió fuego. El presidente Donald Trump, acompañado por su esposa Melania y varios altos funcionarios de su administración, se encontraban entre los más de 2600 asistentes presentes. La rápida reacción del Servicio Secreto fue crucial para evacuar al presidente y a su comitiva de manera segura, mientras los demás participantes buscaban refugio debajo de las mesas.

Afortunadamente, no se reportaron heridos. La investigación, liderada por el FBI, apunta a que el atacante tenía como objetivo a miembros de la administración Trump. El fiscal general interino, Todd Blanche, declaró que las evidencias sugieren una intención clara de atacar a funcionarios gubernamentales, incluyendo posiblemente al propio presidente.

Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, tiene un perfil académico sólido, con formación en ingeniería mecánica e informática, y se dedica al desarrollo de videojuegos y la enseñanza. Sin embargo, su perfil en redes sociales y documentos encontrados en su habitación de hotel revelan opiniones políticas contrarias a Trump y comentarios negativos hacia los cristianos.

Alertado por miembros de su familia, que recibieron mensajes con contenido amenazante, la policía fue notificada antes del ataque, aunque los escritos no mencionaban específicamente el evento de la WHCA. Se ha confirmado que Allen practicaba regularmente tiro con armas de fuego. Este incidente representa un nuevo desafío para la seguridad del presidente Trump y su administración.

La alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, se pronunció sobre el suceso, y las autoridades continúan investigando las motivaciones exactas detrás del ataque. El rápido despliegue del Servicio Secreto y la detención del sospechoso han evitado una tragedia mayor. La cena de corresponsales de la Casa Blanca, un evento tradicionalmente apolítico, se ha convertido en el escenario de un acto de violencia que ha conmocionado a la nación.

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento de la agitación y la evacuación del presidente, subrayando la vulnerabilidad incluso en eventos de alta seguridad. El presidente Trump, a través de su red social Truth Social, confirmó la detención del tirador poco después del incidente, demostrando la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta inmediata





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