Alerta meteorológica en México: lluvias intensas y temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta meteorológica para varias regiones de México debido a la presencia de un sistema de alta presión que está causando lluvias intensas y temperaturas extremas en el país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta meteorológica para varias regiones de México debido a la presencia de un sistema de alta presión que está causando lluvias intensas y temperaturas extremas en el país.

En la península de Yucatán, así como en los estados de Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, mientras que en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Baja California se espera un intervalo de chubascos con lluvias puntuales fuertes.

En cuanto a las temperaturas, se esperan valores superiores a 45 °C en Baja California y Sonora, mientras que en Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa se esperan valores de 40 a 45 °C. En otros estados como San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Veracruz y Quintana Roo se esperan valores de 30 a 35 °C. Es importante tomar medidas de precaución para evitar daños a la propiedad y a la seguridad de las personas





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