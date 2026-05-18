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Alerta meteorológica nacional: lluvias intensas, granizo y vientos de hasta 80 km/h del 18 al 21 de mayo

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Alerta meteorológica nacional: lluvias intensas, granizo y vientos de hasta 80 km/h del 18 al 21 de mayo
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📆5/18/2026 6:50 AM
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El SMN advierte sobre fuertes precipitaciones acompañadas de rayos, granizo y posibles inundaciones en varios estados, mientras que una onda de calor se mantiene en la mayor parte del país y los vientos fuertes pueden alcanzar 80 km/h, especialmente en el noroeste y norte de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para todo el territorio mexicano del 18 al 21 de mayo, señalando la persistencia de chubascos intensos y la posibilidad de descargas eléctricas, granizo, inundaciones y encharcamientos.

Según el pronóstico, la combinación de una línea seca en el norte del país, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la corriente del chorro subtropical generará vientos fuertes con rachas que pueden alcanzar los 80 km/h, provocando también tolvaneras en estados del noroeste, norte y noreste. Además, un canal de baja presión que se desplazará desde el interior de la República hasta la costa del Pacífico, sumado a la humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, incrementará la inestabilidad atmosférica, originando lluvias muy fuertes y localmente intensas en gran parte del país, especialmente en el noreste, oriente, centro, sur y sureste

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