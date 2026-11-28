La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja para todo el territorio capital. Las precipitaciones superarán los 30 milímetros, requiriendo extrema precaución.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ( SGIRPC) ha formalizado la implementación de la Alerta Naranja para toda la Ciudad de México, abarcando integralmente las dieciséis alcaldías del territorio capitalino. Esta medida de contingencia se activa formalmente en respuesta a la persistencia de fuertes lluvias pronosticadas, con un periodo de vigencia estricto establecido desde las 07:45 horas del sábado 28 de noviembre hasta las 02:00 horas del domingo 29 de noviembre. La dependencia estatal emite esta advertencia crítica debido a la predicción de precipitaciones voluminosas que podrían generar riesgos significativos para la infraestructura urbana y la seguridad de los habitantes durante este fin de semana.

Pronóstico de Lluvias y Zonas Críticas

Los modelos meteorológicos analizados por la SGIRPC indican un acumulado de lluvia entre 30 y 49 milímetros para la ciudad. Aunque la alerta abarca administrativamente a todas las demarcaciones, los informes técnicos señalan que las mayores acumulaciones se concentrarán prioritariamente en las zonas sur y poniente de la capital. Las alcaldías sujetas a este nivel de riesgo incluyen a Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

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Riesgos Inmediatos para la Ciudadanía

La autoridad emisora ha detallado que estos niveles de precipitación podrían ocasionar encharcamientos severos, inundaciones localizadas y corrientes de agua potentes sobre calles y avenidas principales. Estas condiciones hidrológicas presentan un riesgo directo para la circulación vehicular, la cual podría verse severamente interrumpida, así como para los traslados a pie de los peatones. Las autoridades instan a la población a no subestimar la fuerza del agua, ya que incluso corrientes aparentemente bajas pueden derribar personas o arrastrar vehículos pequeños.

Protocolos de Seguridad y Prevención

Para mitigar estos peligros, la SGIRPC ha establecido una serie de medidas de autoprotección obligatorias para todos los residentes. Se recomienda encarecidamente retirar la basura de las coladeras tanto dentro como fuera de los domicilios para evitar el taponamiento de drenajes que intensifica las inundaciones. Los ciudadanos deben cerrar puertas y ventanas, evitar cruzar avenidas con agua en movimiento, no resguardarse bajo árboles durante las tormentas y mantenerse alejados de postes, cables eléctricos y estructuras inestables que puedan representar riesgos de electrocución o colapso.

Canales de Atención y Contacto

Ante cualquier emergencia o situación de peligro inminente, la ciudadanía dispone de líneas de atención directa para solicitar asistencia. Los números oficiales de contacto habilitados son el 911 y la línea específica de Protección Civil 55 5683 2222. Las autoridades exhortan a mantenerse informados continuamente a través de los canales oficiales de la SGIRPC, ya que es posible que existan actualizaciones del pronóstico meteorológico durante el fin de semana que modifiquen las condiciones de seguridad esperadas.