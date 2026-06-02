La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Púrpura tras una fuerte lluvia y granizada en Cuajimalpa, provocando inundaciones severas, vehículos flotantes y la movilización de equipos de Protección Civil para salvaguardar a la población, especialmente a adultos mayores e infantes.

Se produjo un importante episodio de tormenta intensa en la zona de la alcaldía Cuajimalpa, que generó una oleada de inundaciones de tal magnitud como para activar la Alerta Púrpura de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Los datos reportados por la entidad indican que la lluvia, combinada con la granizada que acompañó a la tormenta, dejó en la zona un gran volumen de agua, lo que provocó que numerosas calles quedaran completamente inundadas y que muchos vehículos que circulaban en ellas se vieran obligados a flotar y quedar varados en la zona. La consecuencia directa de estos hechos fue el deterioro y colapso de las vías, convirtiéndolas en una superficie inestable y peligrosa para quienes sobreentran a pie o con su vehículo.

Por lo tanto, SGIRPC, en su misión de proteger la vida y la integridad de los ciudadanos, lanzó la Alerta Púrpura y pidió a la población que adoptara medidas de precaución, en especial con adultos mayores e infancias, y que evaluara la necesidad de salir a la calle, evitando el tránsito por rombo de agua, al ser una posible amenaza de accidentes graves. En varias imágenes compartidas en plataformas sociales se puede observar la magnitud del daño, con un conjunto de automóviles flotando en la Avenida Tamaulipas, además de estar parcialmente sumergidos la infraestructura vial.

Los técnicos y el personal de Protección Civil acudieron con urgencia y, pese a las dificultades, lograron movilizar recursos y personal al sur de la zona para evaluar las corrientes que podrían generar un segundo tipo de peligro. Según lo informado por la Secretaría, las demarcaciones que se encuentran en Predicados de Alerta se remontan a la tarde del 1 de junio 2026 y la actividad de lluvia se da en la mayor parte de la zona de Cuajimalpa y el municipio de Huixquilucan.

Se publicaron en las redes sociales enlaces de la lista de demarcaciones afectadas con el fin de mantener a los ciudadanos informados y preparados ante la ajustación de la intensidad de la lluvia. Se mostró importante la acción de la Secretaría y la Protección Civil, pues la lluvia ya provocó situaciones de riesgo2, ya que las lluvias se presentaron como intensas y se registraron como extremas por el aumento de las medidas de riesgo que se cumplieron inmediatamente.

El resultado de todos los patrones de información por los que lo porcionando a la infraestructura criminal provocó una importante, las en el público se inició una pronta que ha servido para generar una respuesta anticipada que puede comportar el riesgo de la última nucleosidad medioambiental 2026





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