Alerta por Crisis de Seguridad en Sinaloa; Aumenta la Intervención Federal y Controversias Legales

La violencia en Sinaloa se intensifica con un promedio de 76 homicidios mensuales. Se analiza la situación legal del exgobernador Rubén Rocha y la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Además, se reportan incidentes diplomáticos y avances en infraestructura.

La situación de seguridad en Sinaloa ha alcanzado niveles críticos, generando una profunda preocupación entre expertos y autoridades. Datos recientes del Secretariado Ejecutivo revelan un alarmante incremento en el número de homicidios mensuales, promediando 76 personas privadas de la vida cada mes.

Esta escalada de violencia no solo representa una tragedia humana inaceptable, sino que también plantea serios desafíos para la gobernabilidad y el estado de derecho en la región. El análisis de las cifras a lo largo de los años muestra una tendencia preocupante: de 86 víctimas documentadas en el último bimestre de 2021, se pasó a 478 en 2022, 531 en 2023, y un alarmante aumento a 994 en 2024.

Para el primer trimestre de 2026, se registraron 293 víctimas, evidenciando que la violencia no muestra signos de disminuir. Además, el número de víctimas de extorsión también ha experimentado un incremento significativo, pasando de 64 en 2022 a 105 en 2025, lo que representa un aumento de 41 personas afectadas. Esta situación genera un clima de miedo e inseguridad que afecta la vida cotidiana de los ciudadanos y obstaculiza el desarrollo económico y social del estado.

Paralelamente, la situación política en Sinaloa se ha visto envuelta en controversia tras la solicitud de licencia del exgobernador Rubén Rocha Moya. Abogados especializados analizan las implicaciones legales de esta decisión, señalando que para que Rocha pueda ser procesado, es necesario que sea desaforado o que renuncie formalmente al cargo. La reaparición del senador Enrique Inzunza en Sinaloa, tras ser acusado de narcotráfico, también ha generado atención mediática.

Inzunza ha expresado su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses como testigo cooperante, y sus abogados se han acercado al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta situación pone de manifiesto la complejidad de la lucha contra el crimen organizado y la necesidad de una coordinación efectiva entre las autoridades de ambos países.

La profesora de la Universidad Iberoamericana, destaca que la separación del cargo de Rocha Moya podría interpretarse como una señal de voluntad del gobierno mexicano ante la solicitud de extradición de Estados Unidos. La pregunta sobre si Rocha aún goza de fuero tras solicitar su licencia sigue siendo objeto de debate, y el exministro Arturo Zaldívar ha ofrecido su perspectiva al respecto.

Además, los bienes de Rocha y otros acusados están bajo la lupa de las autoridades estadounidenses, con la posibilidad de que sean sujetos a decomiso si se comprueba su relación con actividades ilícitas. En otros acontecimientos relevantes, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Puente Nichupté en Cancún, destacando la importancia de la infraestructura para el desarrollo turístico y económico de la región.

Sheinbaum enfatizó que la honestidad, el amor al pueblo y a la patria son valores fundamentales para lograr resultados positivos en la gestión pública. Por otro lado, miembros de la Junta Directiva de La Nación en Costa Rica han visto revocadas sus visas por parte de Estados Unidos, sin recibir una explicación oficial al respecto. Este incidente ha generado preocupación en Costa Rica y ha puesto en evidencia la importancia de mantener una comunicación fluida y transparente entre los países.

La crisis de seguridad en Sinaloa, la situación legal de Rubén Rocha, la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, la inauguración del Puente Nichupté y la revocación de visas en Costa Rica son todos eventos que reflejan la complejidad y la dinámica de la situación política y social en México y en la región. Es crucial que el gobierno federal fortalezca su presencia y su intervención en Sinaloa, así como que trabaje en la reconstrucción de las instituciones y en la promoción de la justicia y el estado de derecho.

La situación actual exige una respuesta integral y coordinada que involucre a todos los niveles de gobierno y a la sociedad civil





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