Alerta por expansión de la plaga asiática Xylosandrus en cafetales del centro del estado

El insecto Xylosandrus, originario de Asia, se está propagando en municipios de la zona central, amenazando los cultivos de café y plantas forestales. Especialistas detallan su ciclo biológico, daños y estrategias de manejo con hongos entomopatógenos.

El Xylosandrus , un insecto de origen asiático, está expandiéndose en municipios de la zona centro del estado, representando una seria amenaza para los cafetales y diversas especies vegetales.

Según el biólogo José Enrique Ortiz Villagómez, esta plaga se alimenta de brotes y ramas tiernas, provocando daños directos en la producción agrícola y debilitando las estructuras de las plantas. La infestación ya había sido detectada con anterioridad en áreas de Puebla, pero desde hace aproximadamente tres años se registraron brotes significativos en Tezonapa. Actualmente, existen reportes confirmados de su presencia en municipios de la Sierra de Zongolica, lo que sugiere una rápida dispersión geográfica.

El experto explica que el mecanismo de daño es particularmente destructivo: las larvas se desarrollan en el interior de las ramas, excavando galerías que interrumpen el flujo de savia y terminan por secar partes esenciales de la planta. Este proceso no solo reduce la productividad, sino que puede llevar a la muerte del ejemplar en casos severos. La afectación principal recae sobre los cafetales de tipo robusta, una variedad de alta importancia económica en la región.

Sin embargo, el espectro de hospederos es amplio e incluye árboles forestales, plantas silvestres y los árboles de sombra que se utilizan tradicionalmente en los sistemas de cultivo de café. Esta versatilidad permite que la plaga se mantenga y propague incluso en ausencia de cafetales, complicando las labores de contención. El ciclo biológico del Xylosandrus es relativamente corto, rondando los 45 días, durante los cuales las hembras se reproducen y depositan sus huevecillos en el interior de las ramas infestadas.

Esta característica facilita la multiplicación exponencial de la población, especialmente en condiciones climáticas cálidas y húmedas que favorecen su desarrollo. Frente a este escenario, especialistas como Ortiz Villagómez están explorando opciones de manejo integrado que incluyan el control biológico. Una de las estrategias más prometedoras implica el uso de hongos entomopatógenos, específicamente especies como Metarhizium y Beauveria, que atacan y eliminan al insecto desde el interior.

Mientras se desarrollan y validan estas alternativas, se han implementado medidas de detección temprana basadas en trampas con alcohol etílico, que permiten monitorear la densidad poblacional y la expansión territorial de la plaga en las regiones cafetaleras. El llamado urgente es a productores, instituciones de investigación y autoridades agrícolas para que coordinen acciones preventivas y de monitoreo conjunto.

La colaboración multisectorial es vista como clave para reducir el impacto económico y ecológico de esta invasión biológica, protegiendo así la cadena productiva del café y la biodiversidad local. Nota adicional: La presente noticia también hace referencia a un llamado por presunta vulneración de derechos de un menor en un proceso familiar en Córdoba; sin embargo, ese fragmento no forma parte de la narrativa principal sobre la plaga y ha sido omitido de esta reconstrucción para centrarse en el contenido sustantivo de la noticia agrícola





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