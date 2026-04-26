Alerta por Falsos Intermediarios en Becas de Bienestar para Estudiantes de CDMX

Autoridades alertan sobre fraudes en el proceso de inscripción a las Becas para Empezar. Se informa sobre los pasos oficiales para el registro y se desmiente la información no confirmada sobre un posible pago doble de la Beca Benito Juárez.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades de la Ciudad de México han alertado sobre la presencia de intermediarios fraudulentos que se ofrecen a gestionar el acceso a las Becas de Bienestar para estudiantes de preescolar y primaria.

Estos individuos, aprovechándose de la necesidad de apoyo económico de las familias, cobran por un servicio que es completamente gratuito y que puede realizarse directamente a través de los canales oficiales establecidos por el gobierno. La alerta se centra en la solicitud de datos personales o pagos a cambio de asegurar un lugar en el programa, prácticas que son estrictamente prohibidas y consideradas un delito.

Las autoridades enfatizan que el proceso de solicitud es sencillo, transparente y accesible para todos los padres de familia que cumplan con los requisitos establecidos. Se insta a la población a denunciar cualquier intento de extorsión o intermediación ilegal a través de los números de teléfono y correos electrónicos oficiales proporcionados por la SEP y el gobierno de la Ciudad de México.

La intención de estos falsos intermediarios es lucrarse ilícitamente a expensas de las familias más vulnerables, obstaculizando el acceso a un beneficio social fundamental para el desarrollo educativo de los niños. Es crucial recordar que la Beca para Empezar es un derecho de los estudiantes inscritos en escuelas públicas y que no se requiere de ningún tipo de gestión externa para acceder a ella.

La información oficial y los pasos a seguir para realizar la inscripción se encuentran disponibles en la plataforma digital de la beca y en los sitios web de la SEP y del gobierno de la Ciudad de México. Se recomienda a los padres de familia verificar cuidadosamente la autenticidad de cualquier información que reciban y desconfiar de ofertas que prometan un acceso prioritario o garantizado a la beca a cambio de un pago.

La transparencia y la honestidad son pilares fundamentales del programa, y las autoridades están comprometidas con garantizar que todos los estudiantes que cumplan con los requisitos tengan la oportunidad de recibir este importante apoyo económico. El proceso de registro para las Becas para Empezar, destinadas a estudiantes de preescolar y primaria inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México para el ciclo escolar 2025-2026, se llevará a cabo durante los meses de abril, mayo y junio de 2026.

Para completar la inscripción, los padres o tutores legales deberán seguir una serie de pasos sencillos a través de la plataforma digital oficial. Inicialmente, deberán acceder al botón de 'Registro de Tutor' y subir una copia digital de su identificación oficial en formato JPG o PDF, asegurándose de que el archivo no exceda los 4 megabytes de tamaño. Es importante que la identificación sea clara y legible para evitar problemas en el proceso de verificación.

Una vez completado el registro del tutor, se podrá proceder con la inscripción del estudiante, proporcionando la información requerida, como el nombre completo, fecha de nacimiento, CURP y el nombre de la escuela a la que asiste. La plataforma también solicitará información adicional sobre el nivel socioeconómico de la familia para determinar la elegibilidad del estudiante para la beca.

Es fundamental que todos los datos proporcionados sean veraces y estén actualizados para evitar retrasos o complicaciones en el proceso de evaluación. Una vez que la solicitud haya sido enviada, se generará un número de folio que deberá ser guardado cuidadosamente, ya que servirá como comprobante de inscripción y permitirá realizar el seguimiento del estado de la solicitud.

La descarga del formato de solicitud, si es necesario, se realiza directamente en la plataforma de la beca, haciendo clic en el ícono de flecha ubicado en el lado derecho de la pantalla. El sistema generará automáticamente el documento en formato PDF, listo para ser descargado y guardado. Se especula sobre la posibilidad de que el próximo pago de la Beca Benito Juárez en 2026 sea duplicado, lo que generaría un apoyo económico aún mayor para las familias beneficiarias.

Sin embargo, hasta el momento, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades competentes. Se recomienda a los padres de familia mantenerse atentos a los comunicados oficiales de la SEP y del gobierno de la Ciudad de México para obtener información precisa y actualizada sobre los montos y las fechas de pago de la beca.

El pago mensual que recibirán los estudiantes aceptados en el programa es un apoyo significativo para cubrir gastos relacionados con su educación, como uniformes, útiles escolares, transporte y alimentación. La beca está diseñada para contribuir a reducir la deserción escolar y promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

Es importante destacar que la Beca para Empezar es compatible con otros programas sociales y becas educativas, lo que permite a las familias maximizar el apoyo económico que reciben para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de sus hijos. El último día para realizar la inscripción en el programa es el 30 de junio de 2026, por lo que se insta a los padres de familia a no dejar pasar la fecha límite y a completar el proceso de solicitud lo antes posible.

La plataforma digital de la beca está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que facilita el acceso a la inscripción para todos los interesados. Se recomienda a los padres de familia contar con una conexión a internet estable y una computadora o dispositivo móvil para realizar el proceso de solicitud de manera eficiente y sin contratiempos.

La transparencia y la eficiencia son características clave del programa, y las autoridades están comprometidas con garantizar que todos los estudiantes que cumplan con los requisitos tengan la oportunidad de recibir este importante apoyo económico





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