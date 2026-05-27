Alerta por fraudes de falsas agencias de viajes ante temporada turística y Mundial 2026

Hasta el 10% de las ventas de agencias de viajes podrían ser fraudes. Autoridades y asociaciones advierten sobre estafas que aumentan en temporadas altas y grandes eventos como el Mundial 2026.

Ante la proximidad de la temporada turística de Semana Santa y la llegada del Mundial 2026 , las autoridades y asociaciones del sector han encendido las alarmas por un incremento significativo de fraudes cometidos por falsas agencias de viajes .

Según estimaciones de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), estas estafas podrían representar hasta el 10% de las ventas totales en el sector durante los periodos de mayor demanda. El presidente de la asociación, en entrevista exclusiva, señaló que los defraudadores aprovechan la urgencia y el deseo de los viajeros por encontrar ofertas para engañarlos con paquetes turísticos ficticios.

Estas personas operan a través de redes sociales, páginas web falsas y llamadas telefónicas, ofreciendo precios increíblemente bajos que resultan ser una trampa. El modus operandi de estos estafadores es cada vez más sofisticado. Crean sitios web que imitan a agencias legítimas, utilizan logotipos y nombres similares, y publican reseñas falsas para ganar credibilidad. Una vez que la víctima realiza el pago, ya sea por transferencia bancaria o tarjeta de crédito, los estafadores desaparecen sin dejar rastro.

En muchos casos, los viajeros solo descubren el fraude cuando intentan hacer check-in en el aeropuerto y descubren que sus boletos son inválidos o que el hotel no tiene reservación a su nombre. Las pérdidas económicas pueden ascender a miles de pesos por persona, y en temporadas altas como Semana Santa o durante grandes eventos como el Mundial, el número de afectados se multiplica. Para evitar caer en estos engaños, los expertos recomiendan extremar precauciones.

La primera señal de alerta es un precio demasiado bajo: si un paquete que normalmente cuesta mil pesos se ofrece por 800 o menos, es probable que se trate de una estafa. Las ofertas de última hora o las promociones exclusivas por tiempo limitado también deben ser examinadas con cuidado. Es crucial verificar que la agencia esté registrada ante la Secretaría de Turismo y que cuente con un número de Registro Nacional de Turismo.

Además, se aconseja pagar con tarjeta de crédito, ya que esto permite disputar el cargo en caso de fraude, y evitar las transferencias bancarias a cuentas personales. El Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, representa un imán para los defraudadores. Con la alta demanda de vuelos y hospedaje, los estafadores intensificarán sus operaciones, ofreciendo paquetes supuestamente oficiales que no existen.

Las autoridades ya trabajan en campañas de concientización y en la creación de un registro de agencias autorizadas para facilitar la verificación por parte de los consumidores. Sin embargo, la responsabilidad recae también en los viajeros, quienes deben investigar a fondo antes de realizar cualquier pago. Ante la duda, lo mejor es contactar directamente con hoteles y aerolíneas para confirmar la legitimidad de la oferta.

En conclusión, la temporada turística y el Mundial 2026 traerán consigo un aumento en los fraudes de falsas agencias de viajes. Estar informado y tomar precauciones simples puede marcar la diferencia entre unas vacaciones soñadas y una pesadilla financiera. Las asociaciones del sector continuarán trabajando para combatir este problema, pero la colaboración del público es esencial para reducir el impacto de estas estafas.

Si usted o alguien conocido ha sido víctima de un fraude, repórtelo a las autoridades correspondientes para ayudar a prevenir que otros caigan en la misma trampa





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fraudes Agencias De Viajes Mundial 2026 Temporada Turística Estafas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CoDi y pagos QR: la alternativa para negocios rumbo al Mundial 2026Opciones como CoDi se convierte en una alternativa para los pequeños negocios que no cuentan con una terminal de punto de venta.

Read more »

España reveló la lista de 26 convocados para el Mundial 2026 sin jugadores del Real MadridLuis de la Fuente incluyó a Joan García (FC Barcelona) como tercer guardameta y las grandes novedades de Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric García (FC Barcelona).

Read more »

Gobierno mexicano otorga alojamiento a la selección iraní para el Mundial 2026La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su Gobierno accedió a que la selección iraní pernocte en México durante el Mundial 2026 después de que Estados Unidos dijera que no quería alojarlos en su territorio.

Read more »

Mundial 2026: Presenta Secretaría de Cultura programa de actividades 'Mundial Social'Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de la CDMX, anunció la realización de 281 actividades culturales en 11 de las 32 entidades del país, organizadas por el INAH y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), de éstas 170 estarán concentradas en Ciudad de México, una de las sedes mundialistas.

Read more »