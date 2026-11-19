El Servicio Meteorológico Nacional activa alertas por el frente frío 6 que trae tormentas y vientos de hasta 80 km/h en Oaxaca, Chiapas y Baja California.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta meteorológica oficial para diversas regiones de México debido a la presencia del frente frío número 6. Este sistema frontal está generando condiciones climáticas severas que incluyen tormentas, lluvias intensas y vientos extraordinarios en múltiples estados del país. La institución ha publicado una lista detallada de las áreas geográficas más afectadas por estas precipitaciones y las rachas de viento.

Impacto del frente frío 6 en la Península

El Servicio Meteorológico Nacional localiza el frente frío número 6 como un sistema estacionario en el oriente del Golfo de México. La masa de aire polar asociada a este fenómeno mantiene vientos constantes de componente norte, lo que garantiza la persistencia de las condiciones adversas. Se espera que este sistema se extienda a través del territorio nacional, manteniendo condiciones propicias para lluvias puntuales fuertes.

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Las precipitaciones se presentarán con intervalos de chubascos, especialmente notorios en la península de Yucatán. Por la tarde y la noche, la masa de aire polar comenzará a modificar sus características térmicas, aunque conservará la dirección norte de los vientos. Las rachas alcanzarán velocidades de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y el golfo de Tehuantepec, afectando directamente a los estados de Oaxaca y Chiapas.

Condiciones de oleaje y viento en la costa

La interacción del frente frío número 6 con un canal de baja presión ubicado en el sureste de México está provocando lluvias fuertes en esta región específica. Además del viento y la lluvia, se esperan rachas fuertes en el istmo y el golfo de Tehuantepec. También se advierte sobre condiciones de oleaje elevado en la costa jarocha, lo que representa un riesgo para la navegación y las actividades costeras en Veracruz.

El Servicio Meteorológico Nacional señala que el acercamiento del periodo invernal está intensificando estos sistemas frontales. El frente frío número 6 no es el único sistema activo; cada vez se acerca más el frente frío número 8, que impactará una zona geográfica diferente y con dinámicas específicas.

Próximo impacto del frente frío 8

Por la noche, el frente frío número 8 se aproximará al noroeste de la península de Baja California. Este nuevo sistema se desplazará en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. Además, actuará en conjunto con las corrientes en chorro polar y subtropical para definir el clima de la región.

Estas interacciones atmosféricas propiciarán lluvias y chubascos en el noroeste del país. El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en los estados de Chihuahua y Durango. Las condiciones serán intensas pero variables según la ubicación exacta.

Rachas de viento y altura de olas

En otras zonas del noroeste, se esperan rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en el golfo de California. Este rango de velocidades también afectará a Baja California, Baja California Sur y Sonora. Las autoridades recomiendan precaución debido a la intensidad del viento en estas regiones áridas y costeras.

El oleaje también será un factor crítico en la costa occidental de la península de Baja California. Se estima que las olas tendrán una altura de dos a tres metros. Estas condiciones marítimas requieren atención especial para las actividades recreativas y comerciales que dependen del mar en esa franja costera del norte de México.