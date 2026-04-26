Alerta por Gusano Barrenador en Guanajuato: Incremento del 528% en Casos Activos

Guanajuato enfrenta un brote de gusano barrenador con un aumento alarmante de casos, lo que ha generado preocupación entre las autoridades y el sector productivo. Se detallan los municipios afectados y la situación a nivel nacional.

Guanajuato enfrenta un preocupante aumento en los casos de la larva Cochliomyia hominivorax, comúnmente conocida como gusano barrenador , durante la última semana de abril. El estado inició el mes con solo 7 casos activos, pero ha experimentado un incremento alarmante del 528%, alcanzando los 44 casos activos y un total acumulado de 61 desde el inicio del brote.

Esta situación ha posicionado a Guanajuato en el puesto 14 a nivel nacional en cuanto a la incidencia de esta plaga, lo que exige una atención inmediata y medidas preventivas efectivas. La propagación del gusano barrenador en Guanajuato no se ha limitado a los municipios del noreste, donde inicialmente se detectaron los primeros focos en Xichú y San Luis de la Paz.

La larva ha extendido su presencia hacia el centro y suroeste del estado, afectando ahora a municipios como Irapuato, Silao y Abasolo. El análisis de los datos de abril revela la rápida velocidad de progresión de la plaga: el 10 de abril se registraron 7 casos activos y 15 acumulados; el 16 de abril, 18 casos activos y 28 acumulados; el 20 de abril, 31 casos activos y 43 acumulados; y el 22 de abril, el reporte actual indica 44 casos activos y 61 acumulados.

Esta tendencia ascendente subraya la urgencia de implementar estrategias de control y prevención para evitar una mayor propagación. En el contexto nacional, Guanajuato se encuentra en una posición intermedia, superado por estados como Veracruz (191 casos), Oaxaca (166 casos), Chiapas (137 casos), Puebla (131 casos), Tamaulipas (103 casos) y San Luis Potosí (101 casos).

Sin embargo, la situación en Guanajuato es motivo de preocupación, especialmente considerando que el número de casos acumulados, aunque inferior al de Morelos (81) y Colima (84), sigue siendo significativo. Chiapas lidera la estadística histórica nacional con 6,540 registros. La distribución de los casos activos en los municipios de Guanajuato muestra que Xichú y Victoria son los más afectados, con 13 y 12 casos activos respectivamente.

Otros municipios con casos activos incluyen San Luis de la Paz, San Felipe, Abasolo, Dolores Hidalgo, Irapuato, Jerécuaro, León, San Diego de la Unión, San Francisco del Rincón, Santa Catarina, Silao y Tierra Blanca, cada uno con un caso activo. Apaseo el Grande y Comonfort registran únicamente casos acumulados históricos.

A pesar del avance en la posición nacional, pasando del lugar 15 al 14 en menos de 24 horas, las autoridades y el sector productivo han logrado mantener cierto control gracias a la revisión continua de los animales, lo que ha prevenido muertes y pérdidas significativas. La situación requiere un monitoreo constante y la implementación de medidas preventivas para proteger la salud animal y la economía local.

Además de la problemática del gusano barrenador, Guanajuato también enfrenta desafíos en materia de seguridad pública, registrando 25 homicidios en la penúltima semana de abril, con dos días superando el promedio diario. Asimismo, se reportan casos de personas desaparecidas, incluyendo dos hermanos, dos adolescentes, dos mujeres y cuatro hombres. En el ámbito económico, Guanajuato continúa creciendo en la fabricación de autopartes, impulsando la industria automotriz en México





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gusano Barrenador Cochliomyia Hominivorax Guanajuato Brote Salud Animal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gusano Barrenador en Guanajuato confirma nuevo caso en Jerécuaro y repunte en San Luis de la PazGuanajuato ha consolidado una presencia activa del Gusano Barrenador en diversas regiones, desde la Sierra Gorda hasta el Corredor Industrial

Read more »

Localizan cuerpo envuelto en bolsas y cobijas en límites de Jalisco y GuanajuatoTras el hallazgo reportado por automovilistas, autoridades de Guanajuato canalizaron el reporte para que la Fiscalía de Jalisco tomara el caso

Read more »

Nuevo ciberataque en Guanajuato expone datos sensibles de personal de Seguridad y PazLa Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato sufrió un acceso no autorizado a sus bases de datos, resultando en la extracción de información sensible. Este es el segundo incidente de ciberataque en menos de 24 horas en servidores del gobierno estatal, incluyendo la filtración de expedientes médicos. Se han reforzado los protocolos de seguridad y se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía.

Read more »

Américo Villarreal anuncia 80.7 mdp en apoyos para ganaderos; destacó el trabajo para afrontar la contingencia del gusano barrenadorEl gobernador agregó que muchos ranchos han retomado su actividad gracias a los esfuerzos para recuperar la seguridad y la tranquilidad

Read more »

Pese a aumento en casos, descartan riesgos por presencia del gusano barrenador en GuanajuatoEl gusano barrenador en Guanajuato registró un aumento de 11 % en la última semana, principalmente en los municipios del sur del estado

Read more »

Alerta por Gusano Barrenador en Nogales de la Región Laguna de CoahuilaLa presencia del gusano barrenador amenaza la producción de nuez en Coahuila. Se implementa un plan de acción con recursos limitados y se pide responsabilidad a los productores.

Read more »