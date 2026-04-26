Alerta por Gusano Barrenador en Nogales de la Región Laguna de Coahuila

La presencia del gusano barrenador amenaza la producción de nuez en Coahuila. Se implementa un plan de acción con recursos limitados y se pide responsabilidad a los productores.

La producción de nuez en la Región Laguna de Coahuila enfrenta una seria amenaza debido a la detección del gusano barrenador en los troncos de los nogales.

Productores locales han expresado su preocupación ante esta plaga, que podría afectar significativamente sus cosechas y la economía de la región. El ingeniero Alfonso Presa, representante del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en Coahuila, confirmó la presencia del patógeno, especialmente en municipios como Parras de la Fuente, desencadenando una respuesta coordinada para mitigar el impacto. La situación no se considera un evento aislado, sino el resultado de una combinación de factores ambientales y prácticas agrícolas deficientes.

El estrés hídrico, exacerbado por la limitante hídrica que enfrenta el estado, debilita la resistencia natural de los árboles, haciéndolos más susceptibles a la infestación. A esto se suma el abandono de las huertas, la falta de podas regulares y un manejo agronómico inadecuado, que alteran la fisiología de los árboles y los exponen a las plagas.

Muchos productores, buscando alternativas más rentables a corto plazo, como el cultivo de la vid en Parras, han reducido su atención a los nogales, creando un ambiente propicio para la proliferación del gusano barrenador. Para abordar esta contingencia, se ha establecido una colaboración entre los tres niveles de gobierno y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, con una inversión inicial de aproximadamente ocho millones de pesos.

La estrategia implementada se centra en la capacitación de los productores y el monitoreo constante de la plaga. Se han programado sesiones informativas clave en La Laguna el 11 de marzo y en Parras de la Fuente el 24 y 26 de marzo, con el objetivo de difundir las mejores prácticas para el control del gusano barrenador.

Un componente crucial de esta estrategia es la realización de un censo agrícola exhaustivo en la zona de Parras, que contará con la participación de estudiantes universitarios y técnicos para determinar con precisión el número de productores afectados y la extensión del daño. Si bien se estima que actualmente hay 500 hectáreas bajo vigilancia, el censo proporcionará datos más precisos para orientar y fortalecer el plan de acción gubernamental.

La información recopilada permitirá una distribución más eficiente de los recursos y una respuesta más efectiva a la crisis. El censo no solo se limitará a la identificación de las áreas afectadas, sino que también buscará comprender las causas subyacentes de la infestación y las prácticas agrícolas que contribuyen a su propagación.

Si bien se han asignado 8.5 millones de pesos para el programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria, el ingeniero Presa enfatizó que estos recursos son limitados y deben distribuirse equitativamente entre todas las zonas nogaleras de Coahuila, incluyendo Zaragoza, Saltillo y la Región Sureste. Debido a esta restricción presupuestaria, no es posible brindar asistencia completa a todos los productores, por lo que la estrategia se enfoca en muestreos sistemáticos y la instalación de trampas de monitoreo para evaluar la dinámica poblacional de la plaga.

Los fondos disponibles se destinarán principalmente a la asistencia técnica, los costos de transporte y la adquisición de insumos para la vigilancia epidemiológica. El gusano barrenador causa daños físicos directos a los árboles, perforando los troncos y depositando nuevas generaciones que luego se trasladan a árboles jóvenes o debilitados.

Afortunadamente, esta plaga no representa un riesgo para la salud humana, pero su impacto económico en los productores es significativo, debido a la disminución de la calidad de la nuez y la reducción de la productividad de las huertas. Ante la imposibilidad de cubrir todas las necesidades con recursos públicos, Senasica hace un llamado a la responsabilidad individual de los productores, recomendando la implementación de podas de rejuvenecimiento, el control de maleza y la participación en programas de capacitación continua.

Se espera un nuevo informe la próxima semana con los avances del censo y la programación de nuevas jornadas de capacitación, en un esfuerzo por preservar la calidad de la nuez coahuilense, reconocida a nivel nacional





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