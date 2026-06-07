Alerta por posible formación del ciclón Boris en el Pacífico; pronostican lluvias intensas en múltiples estados

El Servicio Meteorológico Nacional activó alerta por el desarrollo de la zona de baja presión con 90% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical Boris. Se esperan lluvias torrenciales e intensas en al menos 15 entidades del país. Se recomienda extremar precauciones.

La Comisión Nacional del Agua ( CONAGUA ), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió este domingo 7 de junio de 2026 una alerta por el posible desarrollo del ciclón tropical Boris, que correspondería al segundo sistema de la temporada de huracanes del Pacífico de 2026.

La advertencia se activó tras la evolución de una zona de baja presión situada en el océano Pacífico, la cual presenta un 90% de probabilidad de convertirse en un ciclón tropical en las próximas 48 horas. Este sistema se localiza aproximadamente a 450 kilómetros al sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera Guatemala-México, y muestra un desplazamiento lento hacia el norte, aunque se pronostica que en las próximas horas girará hacia el noreste.

Las autoridades mantienen una vigilancia estrecha ante la posible formación de un tercer sistema ciclónico en la misma región, lo que elevaría el riesgo deImpactos significativos en varias entidades del sureste y centro del país. Debido a la cercanía y movimiento de la zona de baja presión, el SMN ha pronosticado un amplio espectro de precipitaciones que afectarán a gran parte del territorio nacional.

Se esperan lluvias torrenciales en la costa de Guerrero, mientras que en el noreste y la costa de Michoacán, suroeste de Puebla, norte y suroeste de Oaxaca y el sur de Chiapas las lluvias serán intensas. En el centro y occidente, se pronostican lluvias muy fuertes para Colima, el este de San Luis Potosí, sur de Jalisco, sureste de Guanajuato, norte de Querétaro, norte y este de Hidalgo, sur de Morelos, norte y suroeste del Estado de México, sur de Tamaulipas y el norte y centro de Veracruz.

La Ciudad de México, Tlaxcala y el oeste y sur de Tabasco experimentarán lluvias fuertes. Asimismo, se prevén chubascos en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Sinaloa, Chihuahua y Durango. Se recomienda a la población en general extremar precauciones, atender los avisos de las unidades de protección civil y evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

La trayectoria pronosticada indica que el sistema se desplazará hacia el noreste, lo que incrementaría la probabilidad de efectos adversos en los estados de Jalisco y Nayarit en las próximas horas, sumándose a las already afectadas regiones. Las lluvias intensas podrían generar deslaves, inundaciones en áreas urbanas y rurales, así como el desbordamiento de ríos y arroyos.

Las autoridades de CONAGUA y el SMN reiteraron la importancia de monitorear de forma constante los boletines oficiales, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Esta situación se produce en el contexto de la temporada de huracanes del Pacífico 2026, que se anticipa activa, y que hasta ahora ya habría registrado al menos un sistema previo.

La alerta permanecerá vigente mientras el fenómeno mantenga su alta probabilidad de desarrollo o hasta que se forme oficialmente un ciclón tropical con nombre asignado, en este caso Boris





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