Alerta por Super Tifón: ¿Qué son y cómo afectan?

Análisis de los super tifones, su formación, impacto y la alerta emitida para las Islas Marianas. Se compara la situación con eventos en México y se destaca la importancia del cambio climático.

Qué es un super tifón ? Se advierte sobre ciclones más potentes, como Ragasa, considerado el más poderoso de 2025. Este tipo de fenómenos naturales siguen provocando vientos destructivos, fuertes lluvias e inundaciones generalizadas, además de marejadas ciclón icas, especialmente en las Islas Marianas . La alerta incluye los territorios de las Islas Marianas del Norte y la isla de Guam, ubicada al sur de este archipiélago en Micronesia, que también pertenece a Estados Unidos. En las islas de Tinian y Saipán, pertenecientes a las Islas Marianas del Norte, se esperan vientos de hasta 185 kilómetros por hora.

Aunque la intensidad del fenómeno podría empezar a disminuir a medida que se desplaza hacia el noroeste, los vientos con fuerza de tormenta tropical aún persisten en la isla de Rota y al norte de Guam, a poco más de 200 kilómetros al sur. El super tifón ha alcanzado vientos máximos de 295 kilómetros por hora y su presión atmosférica ha descendido a 905 milibares, un dato crucial al analizar la situación en México. Las autoridades meteorológicas han pronosticado daños significativos en las próximas horas, incluyendo la advertencia de que “los escombros en el aire causarán daños extensos”.

Efectos del tifón Sinlaku en Saipán, en las Islas Marianas del Norte. Se prevé que “las personas, mascotas y ganado alcanzados por los escombros arrastrados por el viento resultarán perjudicados”. Además, se anticipa la posible falta de electricidad y agua potable durante varios días, y se estima que “casi todas las casas con techos de metal quedarán destruidas”.

En contraste, México no solo está preparado para enfrentar fenómenos de esta magnitud, sino que, de hecho, ya ha experimentado eventos similares en el pasado. Los ciclones, ya sean tifones u huracanes, se forman debido al descenso de la presión del aire sobre zonas oceánicas que superan los 26 grados centígrados. Cuando esto ocurre, el aire comienza a circular rápidamente, buscando ocupar el vacío creado por la baja presión, dando origen a la formación del ciclón.

La intensidad de un ciclón tropical se mide utilizando los milibares, una unidad que evalúa la presión atmosférica. Una presión más baja indica un huracán más peligroso, ya que esto implica vientos y lluvias más intensas. El tifón Sinlaku descendió a 905 milibares, un valor significativo, pero no sin precedentes, ya que huracanes como Gilbert, en 1988, alcanzaron los 888 milibares en su recorrido por el Caribe y el golfo de México. Considerando solo la fuerza de los vientos, México también se encuentra en una posición vulnerable. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) comenzó a registrar datos de ciclones en 1842.

Es importante destacar que el cambio climático ha exacerbado los efectos de los huracanes, no solo haciéndolos más fuertes sino también permitiendo que se desarrollen con mayor rapidez. El video muestra imágenes impactantes del ojo del super tifón Ragasa desde el espacio, evidenciando su formidable potencia. Estos fenómenos meteorológicos, aunque comunes en ciertas regiones, representan un desafío constante para la prevención y la mitigación de desastres.

El estudio de los ciclones, su formación y su impacto, es crucial para mejorar la capacidad de respuesta y proteger a las comunidades vulnerables. La información sobre la presión atmosférica, la velocidad del viento y la trayectoria de estos sistemas es fundamental para la emisión de alertas tempranas y la implementación de medidas preventivas. La experiencia de otros países, como en este caso las Islas Marianas, sirve como un recordatorio de la importancia de la preparación y la resiliencia ante la amenaza de estos poderosos fenómenos naturales. El monitoreo constante y la investigación continua son esenciales para comprender mejor el comportamiento de los ciclones y adaptarnos a los desafíos que presenta el cambio climático, que los está haciendo más frecuentes e intensos





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