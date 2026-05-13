Alerta por una escalada en el costo de la energía y la inflación

La situación de conflicto en Medio Oriente ha llevado a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) e incluso bancos centrales a pronosticarse un aumento en la inflación general, que podría situarse en niveles más altos que los previstos hasta hace poco. Los riesgos acumulativos de los precios de la energía, así como de los alimentos, y tiềm la guerra están afectando a la economía mundial a oleadas acumulativas, lo que puede llevar a un aumento en la inflación y a una presión en las tasas de interés.

Un conflicto prolongado en Medio Oriente ha puesto en alerta a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional ( FMI ), el Banco Mundial (BM) y bancos centrales.

El FMI, en particular, ha revisado en alza sus pronósticos sobre la inflación general, previniendo un aumento de 4.4% este año y un descenso hasta 3.7% en 2027. Sin embargo, el escenario de desaceleración suave del PIB y un repunte ligero de la inflación quedó descartado por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien advierte que la inflación se encuentra ya en alza y que el conflicto continúa siendo una preocupación.

El BM también pronostica un repunte de los precios de la energía, con un aumento cercano al 24%, y alerta sobre el impacto acumulativo de la guerra en la economía mundial, desde un aumento de los costos de la energía hasta una mayor inflación y, por ende, un encarecimiento de la deuda. La Reserva Federal y el BCE también han destacado la subida de la inflación a los niveles elevados, lo que ha llevado al mercado a pronosticar un alza de tasas en junio.

Además, en abril la inflación en la zona euro se aceleró hasta 3% anual, superando así el objetivo del banco central de 2% y llevando a que los riesgos al alza para la inflación se intensifique





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