Alerta radiactiva en Veracruz tras robo de material nuclear en Tlaxcala

Autoridades federales emiten alerta de riesgo bajo por el robo de generadores de tecnecio y otros isótopos médicos en Tlaxcala, advirtiendo sobre peligros de contaminación radiológica si se manipulan las fuentes.

Las autoridades federales de México han emitido una alerta de riesgo bajo dirigida a Veracruz y varios estados más como consecuencia directa del robo de material radiactivo ocurrido en la carretera de Tlaxcala. Este aviso preventivo se activó inmediatamente después de que un vehículo perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ( ININ), cuyo destino final era la ciudad de Xalapa, volcara durante su trayecto y el cargamento fuera sustraído por sujetos desconocidos.

Detalles del material médico sustraído

El cargamento robado consistía en paquetes médicos que contenían múltiples isótopos radiactivos esenciales para procedimientos diagnósticos y tratamientos. Entre los elementos extraídos se encontraron tres cajas con generadores de tecnecio, cuyas actividades radiativas específicas fueron registradas como 200 milicurios (mCi), 650 mCi y mil mCi respectivamente. Además, los ladrones se llevaron cuatro cajas de Yodo-131, cada una con una actividad de 400 mCi, lo que suma un total significativo de radiactividad en movimiento.

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Completando el lote sustraído, se hallaban una caja de talio con una actividad de 12 mCi y una caja de samario con 100 mCi. Estas sustancias, aunque utilizadas en entornos clínicos controlados, presentan riesgos distintos si salen de sus protocolos de seguridad estándar. La naturaleza médica de estos materiales subraya la urgencia en su recuperación, ya que sin el blindaje adecuado pueden representar peligros para la salud pública en zonas urbanas.

Cronología del incidente en Huamantla

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas del sábado sobre la carretera Huamantla-Tlaxcala, en el estado de Tlaxcala. La unidad de transporte iniciaba su ruta desde la sede principal del ININ, ubicada en La Marquesa, municipio de Ocoyoacac en el Estado de México, con destino a Xalapa. Justo cuando el vehículo transitaba por el tramo carretero mencionado, sufrió un vuelco que facilitó el acceso y la posterior sustracción del cargamento radiactivo.

La coordinación entre las dependencias gubernamentales fue inmediata tras el incidente. El alertamiento fue emitido de manera conjunta horas después por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Energía (SENER), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). Esta articulación demuestra la gravedad que las autoridades asignaron a la situación desde el primer momento.

Evaluación de riesgo según la CNSNS

De acuerdo con la evaluación técnica realizada por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), la fuente radiactiva sustraída se ubica en la Categoría 4 del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Esta clasificación implica que la probabilidad de que las fuentes ocasionen lesiones permanentes a las personas que entren en contacto con ellas es baja. Sin embargo, esta clasificación no elimina los peligros asociados, especialmente si el material no está debidamente protegido.

No obstante, las autoridades advierten que el contacto directo o la manipulación de los materiales fuera de sus contenedores especializados puede provocar lesiones temporales o contaminación radiológica. Este riesgo aumenta significativamente si los embalajes fueron abiertos o alterados durante el robo. Cabe destacar que el ININ informó preliminarmente que no se hallaron indicios de fuga en el vehículo volcado, lo que sugiere que los contenedores podrían haber permanecido intactos, aunque el robo en sí mismo constituye una falla de seguridad crítica.

Protocolo de seguridad para la ciudadanía

La notificación preventiva fue dirigida formalmente a las unidades de Protección Civil de Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México. Estas entidades están en estado de alerta para monitorear cualquier reporte relacionado con el material perdido y para coordinar acciones de búsqueda. El alertamiento en Veracruz se debe a la cercanía geográfica y a las rutas de tráfico posibles que podrían haber utilizado los delincuentes para evadir el control en Tlaxcala.

Las autoridades federales han exhortado enfáticamente a la ciudadanía a no tocar, abrir ni mover los contenedores en caso de localizarlos por cualquier medio. Se establece una distancia preventiva de seguridad de al menos cinco metros para cualquier persona que pueda toparse con los paquetes. En caso de avistamiento, se debe notificar de inmediato al número de emergencias 911. Este protocolo busca minimizar la exposición humana a la radiación y garantizar que solo personal especializado con equipo de protección adecuado maneje la situación.