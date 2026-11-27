La SGIRPC activa alertas en la Ciudad de México por intensas lluvias del 27 al 28 de noviembre. Conoce las alcaldías afectadas y las medidas de seguridad esenciales.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ( SGIRPC) ha emitido alertas roja y naranja para la Ciudad de México debido a la entrada de la primera tormenta invernal. Esta medida busca mitigar los riesgos ante las lluvias fuertes a intensas programadas durante la tarde y noche del viernes 27, así como la madrugada del sábado 28 de noviembre. La entidad ha detallado las zonas específicas y las recomendaciones técnicas para la población.

Mecanismo de alerta y cronograma de lluvias

La SGIRPC publicó su boletín técnico confirmando la activación de protocolos de emergencia por la presencia de precipitaciones severas. Según los reportes meteorológicos oficiales, se prevé una acumulación de lluvia entre 50 y 70 milímetros para las zonas bajo alerta roja. Este volumen de agua se espera que caiga desde las 14:00 horas del viernes hasta las 06:00 horas del sábado, generando condiciones de saturación del suelo y riesgo de desbordamientos.

Also read Alerta por lluvias y bajas temperaturas en CDMX y Estado de México

Para la zona norte de la capital, la alerta naranja indica previsiones de lluvia entre 30 y 49 milímetros en el mismo intervalo temporal. La coordinación entre las autoridades estatales y municipales es fundamental para ejecutar los planes de contingencia. La duración del evento abarca casi dieciséis horas continuas de precipitación, lo que exige una vigilancia constante por parte de los equipos de respuesta rápida.

Alcaldías con alerta roja y sus implicaciones

La alerta roja se ha activado exclusivamente en las alcaldías ubicadas en la zona sur de la Ciudad de México. Estas entidades son las más vulnerables a fenómenos hidrológicos debido a su geografía montañosa. Las alcaldías afectadas incluyen Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. La intensidad de las lluvias en estas áreas requiere una respuesta inmediata y preventiva.

La decisión de la SGIRPC se basa en modelos predictivos que identifican alta probabilidad de inundaciones locales y deslizamientos. Las autoridades instan a los vecinos de estas demarcaciones a permanecer en sus hogares en la medida de lo posible. La saturación del drenaje en estas colonias representa un riesgo significativo durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Zonas norte bajo alerta naranja y áreas urbanas

Simultáneamente, la alerta naranja cubre una amplia franja de la zona norte y central de la capital. Las alcaldías sujetas a esta categoría son Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza. En estas demarcaciones, se esperan precipitaciones moderadas a fuertes, aunque inferiores a las registradas en el sur.

La clasificación naranja indica que las condiciones pueden ser peligrosas si no se toman las precauciones adecuadas. Las autoridades municipales de estas diez alcaldías han activado sus centros de operaciones de emergencia. El monitoreo del nivel de los cuerpos de agua es prioritario para evitar daños mayores en infraestructura vial y residencial durante la ventana de tiempo especificada.

Recomendaciones de seguridad de Protección Civil

La SGIRPC ha emitido instrucciones claras para la ciudadanía con el fin de preservar la integridad física y patrimonial. La primera directriz es guardar todos los documentos importantes en bolsas de plástico selladas para protegerlos de la humedad y posibles inundaciones. Esta medida sencilla puede evitar la pérdida de información crítica ante desastres menores.

Asimismo, se prohíbe terminantemente cruzar puentes cuando el nivel de los ríos o arroyos sea alto o el caudal sea notablemente fuerte. La fuerza del agua puede desplazar vehículos o causar el colapso estructural de las vías. Los conductores y peatones deben buscar rutas alternas que estén fuera de las zonas de riesgo hidrológico.

Otra recomendación vital es no cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua visibles. Bajo la superficie del agua pueden existir huecos en el pavimento o conexiones eléctricas activas. Evitar refugiarse de la lluvia bajo árboles es igualmente crucial, ya que ramas secas pueden caer debido al peso del agua o al viento asociado a la tormenta.