Alerta sanitaria en África: La variante Bundibugyo del ébola se expande en la RDC y Uganda

La tercera epidemia de ébola más grande de la historia se propaga en la República Democrática del Congo y Uganda, mientras la OMS advierte sobre la capacidad de respuesta superada y la falta de vacuna o tratamiento específico para la variante Bundibugyo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una advertencia preocupante sobre el brote de la variante Bundibugyo del virus del ébola , que ya se ha convertido en la tercera epidemia más grande de la historia, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

Hasta el 5 de junio se habían confirmado 19 casos en Uganda, con dos fallecimientos, y el virus continúa expandiéndose a otras provincias de la República Democrática del Congo (RDC), como Kivu del Norte y Kivu del Sur, además de Ituri, donde se identificó inicialmente el brote. El director de la OMS, durante una visita a Bunia, capital de Ituri, declaró que el brote está superando la capacidad de respuesta, no solo por la falta de infraestructura y recursos, sino también por el conflicto armado que azota la región.

Esta situación pone en riesgo la seguridad alimentaria, tal como señaló el funcionario de la ONU Sib Ollo: la población, ante un posible confinamiento, se vería forzada a desplazarse en busca de alimentos. Olivier Nkakudulu, también del WFP, lamentó la expansión geográfica y la negación entre la población, lo que dificulta la contención. No existe vacuna ni tratamiento específico para esta variante, aunque se estudia desarrollar una antes de fin de año.

La magnitud real de la crisis aún se está revelando, mientras los sistemas de salud locales y el personal humanitario operan bajo condiciones extremadamente adversas





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