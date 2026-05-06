Alerta Sanitaria en Ocampo por Amenaza del Gusano Barrenador en el Sector Ganadero

El municipio de Ocampo implementa medidas preventivas y apoyos económicos para combatir la propagación del gusano barrenador que afecta a la zona norte de Guanajuato.

La administración municipal de Ocampo , situada en la zona norte del estado de Guanajuato, ha encendido las alarmas ante la creciente amenaza que representa la propagación del gusano barrenador en la región.

Durante una reciente sesión del Ayuntamiento, el presidente municipal, Erick Montemayor Lara, manifestó su profunda preocupación por la vulnerabilidad del sector pecuario local frente a esta plaga, la cual ha comenzado a manifestarse con fuerza en municipios colindantes. La situación es crítica, ya que el municipio vecino de San Felipe ha reportado oficialmente seis casos activos, lo que coloca a Ocampo en una posición de riesgo inminente.

El alcalde subrayó la importancia de actuar con celeridad para evitar que el parásito se establezca en el territorio, advirtiendo que la prevención es la única herramienta efectiva para salvaguardar el patrimonio de las familias ganaderas de la zona. El gusano barrenador es una plaga devastadora que afecta la salud animal al depositar sus huevos en las heridas abiertas del ganado, donde las larvas se alimentan del tejido vivo, provocando infecciones graves y, en muchos casos, la muerte del animal si no se trata a tiempo.

Ante este escenario, el gobierno municipal de Ocampo ha hecho un llamado urgente a mantener una comunicación abierta y constante con los productores y ganaderos locales. El objetivo primordial es implementar estrategias estrictas de inocuidad y mejorar la trazabilidad del ganado, permitiendo que cualquier síntoma sea detectado y reportado de manera inmediata.

El presidente Montemayor enfatizó que la colaboración entre el sector productivo y la autoridad municipal es fundamental para crear un cerco sanitario que impida la entrada de la plaga, asegurando que se brinde todo el apoyo técnico y logístico necesario para garantizar la sanidad animal. En el contexto estatal, la situación es igualmente preocupante, ya que Guanajuato ha reingresado al top 10 de los estados con más casos activos de gusano barrenador en el país, acumulando un total de 55 casos detectados, incluyendo investigaciones en curso en la ciudad de León.

Esta tendencia al alza ha impulsado al Ayuntamiento de Ocampo a tomar medidas concretas más allá de la vigilancia. Durante la sesión legislativa, se discutió la falta de respaldo que ha sufrido el sector ganadero en años recientes, señalando que incluso eventos emblemáticos como la Expo Ganadera no han recibido el apoyo necesario en los últimos dos ciclos.

Como respuesta a esta carencia y como estrategia de fortalecimiento, el cuerpo colegiado aprobó la asignación de un recurso financiero de hasta 200 mil pesos destinados a un programa alternativo para la adquisición de sementales, buscando así mejorar la calidad genética del hato ganadero y fortalecer la economía rural. Además de los apoyos económicos, la municipalidad ha puesto su mirada en la capacitación técnica como pilar preventivo.

Se mencionó que en el municipio de Celaya ya se han impartido talleres especializados sobre la identificación y control del gusano barrenador, un modelo que Ocampo pretende replicar para que sus productores estén plenamente informados sobre los protocolos de bioseguridad. La estrategia integral busca no solo combatir la plaga actual, sino profesionalizar la gestión ganadera en la zona norte, promoviendo prácticas sostenibles y sanitarias que reduzcan la dependencia de intervenciones reactivas.

La administración local reafirmó su compromiso de luchar contra el rezago productivo y de trabajar coordinadamente con las autoridades sanitarias estatales y federales para blindar la región contra cualquier amenaza biológica que ponga en riesgo la seguridad alimentaria y el sustento económico de la población campesina





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