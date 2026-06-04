Alertas de búsqueda para varias personas desaparecidas en el país

Resumen de los casos de personas desaparecidas reportados recientemente, con detalles físicos y de vestimenta para facilitar su identificación y localización.

Las autoridades han emitido alertas de búsqueda para varias personas desaparecidas en diferentes fechas y localidades. Entre los casos se encuentra el de Aylin Vianney Guzmán Trujillo, adolescente de 16 años vista por última vez el 1 de junio.

Mide 1.65 metros, tiene cabello ondulado negro y ojos color café oscuro. Presenta marcas de raspones en ambas manos. También se busca a Lia Esmeralda Dávalos Pérez, quien mide 1.60 metros, con cabello ondulado negro y ojos café claro. Fue vista con blusa azul con blanco, pantalón de mezclilla negro y tenis blancos.

Otro caso es el de Mia Ashanti Sánchez Guzmán, de estatura 1.20 metros, cabello lacio castaño oscuro, ojos café oscuro y una cicatriz en el pómulo izquierdo. Adicionalmente, se reporta la desaparición de una mujer de aproximadamente 56 años, posiblemente familiar de Mia Ashanti, con características como estatura de 1.58 metros, cabello lacio negro, ojos café oscuro, y Complexión con lunares en el rostro y cicatriz abdominal. Vestía blusa verde, pantalón de mezclilla azul y tenis gris.

Se solicita a la población colaborar con cualquier información que ayude a localizarlas





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Desaparecidos Búsqueda Alertas Personas Ayuda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

junio de 2026: resumen con todos los anuncios del evento de PlayStationConoce todo lo que se presentó en el evento de PlayStation en marco del Summer Game Fest

Read more »

¿Podrán entrar menores? La polémica clasificación de 'Scary Movie 6' que enciende las alertas en MéxicoEntonces, ¿los menores podrán entrar a ver Scary Movie 6? Aquí está la respuesta para que no compres boletos de más.

Read more »

Frente común ante EU: el plan de Sheinbaum y Morena para blindar al país frente a las alertas de TrumpEl presidente estadounidense e integrantes de su gabinete han planteado la posibilidad de intervenir el país para hacer frente a los cárteles.

Read more »

Frente común ante EU: el plan de Sheinbaum y Morena para blindar al país frente a las alertas de TrumpEl presidente estadounidense e integrantes de su gabinete han planteado la posibilidad de intervenir el país para hacer frente a los cárteles.

Read more »