Mareas de más de ocho pies en California, emergencias en Nueva Jersey y caos en Miami afectan el Día de Acción de Gracias. Conozca los detalles del clima y los viajes.

Las tormentas severas han paralizado las celebraciones del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, generando un escenario de caos logístico y alertas de seguridad críticas desde la costa este hasta el suroeste. Más de seis millones de personas estaban programadas para volar hoy, pero las condiciones meteorológicas adversas y las normativas federales han transformado la jornada tradicional en una carrera contra el tiempo para millones de familias.

Alertas de marea viva en sur de California

Las autoridades mantienen alertas activas en el sur de California debido a mareas vivas que han generado olas de más de ocho pies de altura. En Huntington Beach, las inundaciones resultantes ya han dañado 12 propiedades y han obligado al cierre de varias carreteras principales. La situación es especialmente crítica en Sunset Beach, ubicada en el condado de Orange, donde los residentes han desplegado sacos de arena para proteger sus viviendas. Los expertos advierten que el agua podría ganar nuevamente terreno este mismo día, complicando las reuniones familiares en una región que ya sufre los estragos del clima.

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Crisis aeroportuaria y emergencia en Nueva Jersey

En la costa este, la gobernadora de Nueva Jersey, Phil Murphy, declaró el estado de emergencia el anochecer previo a la tormenta. Los meteorólogos pronostican vientos fuertes y lluvias intensas que podrían causar cortes de energía prolongados en todos los condados del estado. Las alertas indican que los niveles de inundaciones en algunas zonas costeras podrían alcanzar alturas no vistas desde la SuperTormenta Sandy de 2012. Mientras tanto, en Miami, un avión de carga McDonnell Douglas MD-11 operado por FedEx derrapó en la pista del aeropuerto internacional debido a fuertes ráfagas de viento. Este incidente provocó el cierre de casi todas las pistas por al menos dos horas y la suspensión temporal de vuelos durante uno de los días de mayor tráfico aéreo del año. FedEx confirmó que la tripulación está a salvo y no hay heridos reportados.

Impacto en tradiciones y logística de viajes

El mal tiempo también alteró el icónico Desfile de Macy's en Nueva York y el desfile del Día de Acción de Gracias en Filadelfia, considerado el más antiguo del país. Estos eventos serán reducidos y trasladados a lugares techados para proteger a los participantes y al público. Para los viajeros, la situación exige flexibilidad. La Administración Federal de Aviación implementó el martes un cambio de normativa con restricciones más estrictas para el despegue. Ahora, los aviones no pueden esperar sobre la pista si las torres de control no cuentan con supervisores dedicados exclusivamente a esa función. De lo contrario, las aeronaves deben esperar en puntos más alejados antes de despegar, lo que ha generado incertidumbre y posibles retrasos prolongados. Las aerolíneas ya emitieron exenciones para vuelos en el noreste de Estados Unidos anticipando estas complicaciones.

Noticias destacadas: Lotería y expansión satelital

En otras noticias relevantes, un salvadoreño que ganó la lotería reclamó un premio de 1 millón de dólares, pero no tuvo suerte con las autoridades migratorias y fue arrestado inmediatamente. Este caso resalta la intersección entre los premios financieros y el control de inmigración. Por otro lado, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) autorizó recientemente a SpaceX para desplegar un millón de satélites. Esta autorización está destinada a supporting centros de datos en el espacio, marcando un paso significativo en la infraestructura de telecomunicaciones global. Mientras tanto, los expertos recomiendan a los conductores revisar neumáticos y aceites, y a los viajeros aéreos verificar el estado de sus vuelos y tener un plan B ante posibles cancelaciones.