La alcaldesa de Cuauhtémoc denunció agresiones en el Congreso capitalino y exigió medidas de protección para su equipo tras ser atacada por simpatizantes de Diana Sánchez Barrios.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ha exigido ante la opinión pública y las autoridades competentes que se realice una investigación inmediata y exhaustiva sobre los hechos violentos ocurridos el viernes pasado fuera del Congreso de la Ciudad de México. La edil afirmó rotundamente que las vecinas, vecinos y trabajadores de su demarcación fueron agredidos física y verbalmente durante una confrontación que involucró a personas simpatizantes de la diputada local Diana Sánchez Barrios y a individuos encapuchados.

Denuncia directa de mando y persecución

Alessandra Rojo de la Vega ha acusado explícitamente a la legisladora aliada del partido Morena, Diana Sánchez Barrios, de haber ordenado personalmente las agresiones contra quienes acudieron al recinto legislativo para acompañarla en su comparecencia. La alcaldesa instó a la Fiscalía General de Justicia de la capital mexicana a abrir un expediente formal que escuche los testimonios de todas las personas afectadas e identifique tanto a los autores materiales de los golpes como a quien habría dado la instrucción para cometer estos actos de violencia.

Also read Despliegan Más de 3 Mil Policías por Partido 49ers vs Vikings en CDMX: Alternativas Viales

Rojo de la Vega ha asegurado firmemente que las personas agredidas no deben quedar fuera del ámbito de investigación legal y que se debe evaluar con urgencia el riesgo que enfrentan actualmente. Este reclamo surge como respuesta a que algunos de los asistentes y trabajadores de la alcaldía han recibido amenazas directas contra su integridad física. Por esta razón, la edil solicitó que se les otorguen de inmediato las medidas de protección correspondientes para garantizar su seguridad.

Compromiso inquebrantable con la demarcación

La alcaldesa de Cuauhtémoc ha declarado que las agresiones recibidas no la detendrán en su labor diaria ni la impedirán continuar trabajando en las calles de la demarcación. Ha reiterado su compromiso firme de seguir atendiendo a los comerciantes de la zona, quienes buscan ejercer su actividad económica sin sufrir extorsiones por parte de grupos delictivos o particulares. "Voy a seguir poniendo orden donde alguien quiera cobrar por una banqueta como si fuera suya", afirmó con determinación.

Alessandra Rojo de la Vega ha recordado que los hechos del viernes no constituyen el primer episodio de violencia protagonizado por personas vinculadas a la diputada Diana Sánchez Barrios. La edil mencionó específicamente que en junio de este año, ella y parte de su equipo de trabajo también fueron agredidos por vendedores ambulantes mientras realizaban un operativo de regulación comercial en la zona. Este antecedente ha sido utilizado por la edil para contextualizar la escalada de tensiones.

Respuesta política y exigencias de responsabilidades

Por su parte, la presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, ha exigido la renuncia inmediata del secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto. Gutiérrez Ureña considera que Cravioto no puede continuar en el cargo después de haberse burlado públicamente de los hechos de violencia registrados en el Congreso local. La dirigente panista ha responsabilizado políticamente al funcionario por las agresiones contra la alcaldesa y su equipo, cuestionando que desde la Secretaría de Gobierno no se hayan garantizado las condiciones necesarias.

Luisa Gutiérrez Ureña advirtió que la violencia contra la alcaldesa Alessandra Rojo no puede considerarse un asunto menor, especialmente en un contexto nacional donde han sido asesinados 14 alcaldes durante el sexenio actual. La dirigente panista llamó a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México a pronunciarse sobre lo que calificó como violencia política ejercida contra la alcaldesa y su equipo de trabajo. Además, cuestionó la seguridad en el recinto legislativo y señaló a la vicecoordinadora de Morena, Brenda Ruiz, por eximir las puertas del Congreso bajo argumentos falsos.