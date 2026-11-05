Alex Cora lidera campaña para salvar la salud en Puerto Rico

El exmanager de las Grandes Ligas se une a la Fundación para el Futuro de la Salud de Puerto Rico en una campaña para atraer médicos.

El reconocido dirigente de béisbol Alex Cora ha anunciado oficialmente su integración a la Fundación para el Futuro de la Salud de Puerto Rico como el rostro principal de una nueva iniciativa pública. Esta incorporación marca el lanzamiento de la campaña "Ponte la camiseta", la cual busca movilizar a toda la sociedad ante el urgente desafío de escasez de profesionales de la salud en la isla. Cora asume este rol para convocar a empresas, fundaciones y ciudadanos a unirse como aliados mediante donativos que fortalezcan la formación y retención de médicos.

Lanzamiento de la iniciativa "Ponte la camiseta"

La campaña publicitaria hace un llamado directo a diversos sectores de la sociedad para convertirse en socios estratégicos de la Fundación. El objetivo central es ampliar los programas existentes que permiten formar nuevos profesionales de la salud y facilitar el regreso de médicos puertorriqueños que actualmente ejercen en otras jurisdicciones. Este esfuerzo surge en un momento crítico donde el envejecimiento de la clase médica y las dificultades para reclutar especialistas amenazan con agravar la crisis de acceso a servicios. Para miles de pacientes, esta realidad se traduce en esperas prolongadas, a menudo de varios meses, para conseguir una cita médica con un especialista.

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El papel estratégico de Alex Cora en la crisis sanitaria

La selección de Alex Cora como figura central responde a su destacada trayectoria, liderazgo, disciplina y su capacidad comprobada para inspirar a los puertorriqueños. Su participación busca impactar no solo a la industria de la salud, sino a todos los sectores económicos y sociales. La idea es convertir la necesidad de fortalecer los servicios de salud en una causa nacional compartida que trascienda las disciplinas tradicionales. Cora explicó que en el béisbol los grandes resultados requieren un equipo comprometido con una meta común, una filosofía que ahora aplica al bienestar sanitario de la isla.

Posiciones de los líderes y la respuesta institucional

Edna Y. Marín Ramos, directora ejecutiva de la Fundación, afirmó con seguridad que la inclusión de Cora en la campaña fue una decisión acertada. Sostuvo que él ya es parte del equipo institucional y que su presencia traerá buenos resultados al atraer la atención necesaria para la causa. Por su parte, el reconocido cardiólogo y miembro de la Junta de Directores de la Fundación, Dr. José Novoa, advirtió que la situación requiere una respuesta colectiva inmediata. catalogando el momento actual como una importante carrera contra el tiempo para evitar que la escasez se convierta en una crisis aún mayor.

Impacto real en pacientes y próximos pasos estratégicos

El Dr. José Novoa enfatizó que la falta de médicos no son solo estadísticas, sino diagnósticos retrasados y familias que viven con incertidumbre. Cada médico formado o retenido representa una oportunidad concreta de atención para miles de puertorriqueños. Los anuncios de la campaña tendrán presencia inicial en medios digitales y vallas publicitarias digitales, con mensajes protagonizados por Alex Cora. La Fundación aspira a que esta iniciativa genere nuevas alianzas y compromisos de inversión que se traduzcan en oportunidades tangibles. Las entidades interesadas pueden realizar donaciones a través de Place To Pay en el sitio web oficial de la organización.