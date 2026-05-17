El empresario colombiano Alex Saab Morán, cercano al exmandatario Nicolás Maduro, fue conducido a territorio estadounidense donde deberá responder ante la justicia por cargos de corrupción y lavado de dinero. Este episodio marca un hito en las tensiones entre ambas naciones y suscribirá secreto de nuevos datos tras años de investigaciones.

El 16 de mayo, Alex Saab Morán , empresario colombiano y exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, fue deportado a Estados Unidos para enfrentar cargos por crímenes financieros y corrupción .

Esta medida se tomó cuatro meses después de la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, en el marco de una creciente cooperación entre el gobierno interino venezolano y la administración estadounidense. Saab, quien fue reconocido como un testaferro clave del gobierno de Maduro, llegó a Miami, Florida, en la noche del 16 de mayo para ser juzgado en este país.

Su historial legal incluye múltiples acusaciones de lavado de dinero, contratos corruptos y sobornos a funcionarios públicos venezolanos para obtener lucrosos negocios con el Estado. Desde el 2020, Saab había sido objeto de investigaciones por parte de la Justicia estadounidense, que lo apontaba como un alias estratégico de Maduro para desviar fondos públicos bajo el paraguas de supuestos programas sociales como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Las autoridadesstring Sacramento conmocionaron al planeta con la sensación de ver una pena de años impuesta a un hombre que, presuntamente, operó en una escala de millones de dólares con proveedores fantasmas y círculos de poder detrás de las escenas en Venezuela. El periodismo, a través de medios como Armando.info, ha señalado a Saab como conductor de una red global de empresas fantasma, arreciando tensiones en la región y generando más escrutinio hacia el gobierno venezolano.

Sin embargo, el empresario ha negado vehementemente las acusaciones, criticando la presión internacional y OPEP, alegando injerencia en asuntos internos de su país. Las oscilaciones políticas en Venezuela han llevado a su captura inicial en Cabo Verde en 2020, donde fue detenido bajo los delitos de blanqueo de capitales antes de ser finalmente extraditado a Estados Unidos.

En su paso por las cortes norteamericanas, Saab ha enfrentado proyecciones de condenas junto a su red de cómplices, quienes ahora presionan al actor a admitir su responsabilidad. El caso ha cobrado importancia desde el 2024, ya que las implicaciones internacionales del caso podrían afectar al empresariado protegido en la región y a la diplomacia caribeña vinculada al régimen chavista.

En paralelo, los periodistas que han investigado los vínculos entre Saab y Maduro han señalado amenazas y denuncias de injurias y difamación. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha denunciado intentonas contra la labor investigativa por parte del empresario, creando una espiral de censura que limita la coyuntura actual en la defensa de los Derechos Humanos en la región.

Este escenario también ha suscitado controversias en los derechos policiales en la República, ya que un tribunal ordena desarrollar un acuerdo diplomático en medio de escuchas y evasiones. Sin duda, la ocupación administrativa se absoluto un drama en extinguir a través de los medios a futuras revelaciones que dejen al descubierto entrambos hilos de la sombra financiera global





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