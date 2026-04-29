Alexa Grasso: El Nocaut que la Devuelve a la Contienda por el Título Mundial

Alexa Grasso impresionó al mundo del UFC con un espectacular nocaut sobre Maycee Barber, revitalizando su carrera y colocándola nuevamente en la órbita del campeonato de peso mosca femenil. Analizamos el combate, sus declaraciones y sus posibles futuros enfrentamientos.

Alexa Grasso , la peleadora tapatía, ha resonado con fuerza en el mundo del UFC tras su espectacular victoria sobre Maycee Barber en el UFC Fight Night 271.

Este nocaut, que dio la vuelta al mundo, no solo fue un golpe de suerte, sino el resultado de un arduo entrenamiento y una preparación meticulosa. La victoria es especialmente significativa para Grasso, quien llegaba a este combate con la presión de tres peleas consecutivas sin ganar, incluyendo dos derrotas que ponían en duda su capacidad para competir al más alto nivel.

Sin embargo, demostró una vez más su talento y determinación, reafirmando su posición como una contendiente formidable en la división de peso mosca femenil. En una entrevista con TUDN, Alexa Grasso describió con detalle el momento del nocaut. Explicó que el golpe decisivo fue un gancho recto que conectó con precisión, dejando a Barber vulnerable. A pesar de la caída, Grasso mantuvo la compostura y observó cuidadosamente la reacción de su oponente.

Inicialmente, no estaba segura de si Barber estaba completamente noqueada, ya que aún percibía movimiento en su brazo. Sin embargo, al ver la posibilidad de una sumisión, aprovechó la oportunidad para asegurar la victoria. Grasso enfatizó que este tipo de transiciones no son producto del azar, sino el resultado de un entrenamiento exhaustivo y repetido, diseñado para ejecutarse con rapidez y eficacia.

La peleadora destacó su habilidad como striker, reconociendo que sus golpes son certeros y limpios, y que la victoria fue una clara demostración de la calidad de su preparación. La confianza en su técnica y la dedicación al entrenamiento fueron factores clave para superar la adversidad y alcanzar el éxito. La reacción de Alexa Grasso tras el nocaut también merece ser destacada. En lugar de celebrar efusivamente, mostró un profundo respeto por su oponente, Maycee Barber.

Se arrodilló junto a Barber mientras esta se recuperaba, esperando pacientemente a que volviera en sí. Grasso explicó que este gesto es una muestra de respeto hacia el arte marcial y hacia su oponente, reconociendo que los nocauts son parte del deporte, pero que es fundamental mantener la deportividad y la consideración.

Admitió que la cámara enfocó a Barber durante un tiempo prolongado, lo que hizo que la situación pareciera más dramática, pero insistió en que este tipo de situaciones son comunes en el UFC. La actitud de Grasso refleja su madurez como atleta y su compromiso con los valores del deporte. Ahora, con esta victoria, Grasso se encuentra en una posición privilegiada en el ranking de peso mosca femenil, ocupando el tercer lugar.

El futuro de la peleadora en el UFC es incierto, pero las posibilidades son numerosas. Podría enfrentarse a Natalia Silva en una revancha, continuar su rivalidad con Valentina Shevchenko, o enfrentarse a una nueva contendiente que busque desafiar su dominio. Sea cual sea el camino que elija, Alexa Grasso ha demostrado que está lista para enfrentar cualquier desafío y seguir luchando por el título mundial





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