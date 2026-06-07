Alexander Zverev logra su primer título de Grand Slam en el Abierto de Francia tras una dramática final contra Flavio Cobolli

En una intensa final de cinco sets, Alexander Zverev conquistó su primer título de Grand Slam al vencer a Flavio Cobolli en el Abierto de Francia, superando obstáculos físicos y emocionales para alcanzar la gloria en Roland Garros.

En una jornada histórica para el tenis alemán, Alexander Zverev se coronó campeón del Abierto de Francia tras vencer a Flavio Cobolli por un marcador de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1 en una final que se extendió por más de cuatro horas de intenso combate en la arcilla roja de Roland Garros .

Esta victoria representa un momento crucial en la carrera de Zverev, quien hasta ahora había sido conocido por su capacidad para alcanzar finales de Grand Slam pero sin poder alzarse con el título. El alemán, tercer cabeza de serie, aprovechó la ausencia de los principales favoritos como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, y demostró una resiliencia extraordinaria para finalmente conquistar el trofeo de la Copa de los Mosqueteros.

El partido comenzó con un Zverev dominante, que quebró el servicio de Cobolli en el primer juego tras una serie de intercambios precisos y un golpe de revés que rozó la red pero pasó rozando el poste. El italiano, número 14 del mundo, intentó responder con su potente saque con efecto hacia el lado de ventaja, pero Zverev logró contrarrestar sus tácticas con devoluciones igualmente agresivas.

El primer set fue para Zverev por 6-1, lo que parecía presagiar una victoria rápida. Sin embargo, Cobolli se recuperó en el segundo set, mostrando una consistencia que le permitió igualar el marcador con un 6-4. La tensión se mantuvo en el tercer set, donde Zverev recuperó la ventaja con un 6-4, pero el cuarto set se definió en un desempate agónico.

Zverev desperdició una ventaja de 3-1 en el tie-break, y Cobolli cerró el set con un golpe de derecha ganador paralelo a la línea que hizo rugir al público. La derrota en el desempate empataba el partido y forzaba un quinto set decisivo. En el último set, Cobolli pareció experimentar un descenso físico notable, incapaz de mantener el ritmo impuesto por Zverev.

El alemán, aunque requirió atención fisioterapéutica en su pierna derecha tras mantener el 6-5 en el cuarto set, encontró una segunda marcha en el quinto parcial. Con un break doble que lo puso 3-0 arriba, Zverev ya no miró atrás y cerró el partido con un contundente 6-1. Cuando Cobolli falló un remate en el segundo punto de partido, Zverev se dejó caer de espaldas sobre la tierra batida, cubriéndose el rostro con las manos mientras rompía a llorar.

Al levantarse, con la camisa y los brazos manchados de barro, alzó ambos brazos en clara señal de liberación y celebró con un rugido cuando le entregaron el trofeo. Zverev dedicó palabras emocionadas a la cancha Philippe Chatrier, recordando tanto los mejores momentos de su vida como el peor: la lesión de rodilla que lo dejó fuera de la cancha en una semifinal contra Rafael Nadal en 2022, con siete ligamentos rotos y dos huesos fracturados.

También mencionó la final perdida en este mismo torneo dos años atrás contra Alcaraz, después de tener una ventaja de dos sets a uno, y la derrota en el US Open de 2020 cuando también lideró por dos sets a cero contra Dominic Thiem. Esta victoria lo coloca en un grupo selecto de tenistas que ganaron su primer Grand Slam en su cuarta final, junto a leyendas como Andre Agassi, Goran Ivanisevic y Dominic Thiem.

Por su parte, Flavio Cobolli, número 14 del ranking ATP, hizo historia al convertirse en el primer italiano en alcanzar la final de Roland Garros desde Adriano Panatta en 1976. El italiano, que proviene del mismo club de tenis de Roma que Panatta, soñaba con emular a su paisano justo en el 50 aniversario de aquel triunfo. Los organizadores incluso planeaban que Panatta entregara el trofeo al campeón, pero el destino quiso que fuera Zverev quien lo levantara.

La actuación de Cobolli, a pesar de la derrota, marca el inicio de una nueva era para el tenis italiano, que ve en él a un posible referente tras los exitosos años de Matteo Berrettini y Jannik Sinner. Este Abierto de Francia también vio el triunfo de la adolescente rusa Mirra Andreeva en la modalidad femenina, quien levantó el trofeo individual el día sábado.

La final masculina se disputó en condiciones climáticas perfectas, y el juego de Zverev, impecable en los momentos clave, contrastó con la merma física de Cobolli en el set decisivo. El público, dividido entre los seguidores italianos vestidos de azul coreando "Ole, Ole, Ole; Flavio, Flavio" y los aficionados alemanes que支持 a Zverev, vivió una jornada de tenis de alta intensidad que quedará grabada en la memoria del torneo.

Para Zverev, este es su vigésimo quinto título como profesional y el más significativo, ya que rompe la etiqueta de "mejor jugador sin un Grand Slam" y lo coloca entre los grandes de la historia. Su victoria en Roland Garros también reafirma su capacidad para competir al más alto nivel en las superficies más exigentes, y llega en un momento donde la clasificación mundial está en constante evolución tras la eliminación temprana de Sinner y Djokovic en la primera semana.

En resumen, la final del Abierto de Francia de 2025 será recordada como el día en que Alexander Zverev superó sus demonios personales y deportivos, consolidándose como un campeón de Grand Slam tras una batalla épica contra un rival que dio todo lo que tenía pero que finalmente claudicó ante la determinación y la calidad del tenista alemán





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