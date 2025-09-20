Alexis Gutiérrez: ¿Un Fiasco de Fichaje para el América? Análisis de su Rendimiento y la 'Estafa' del Cruz Azul

El análisis detallado del bajo rendimiento de Alexis Gutiérrez en el América, tras su traspaso desde el Cruz Azul por 91 millones de pesos. Se explora su trayectoria, su impacto en el equipo y la percepción de los aficionados sobre su fichaje, contrastando su desempeño en Cruz Azul con su actualidad en Coapa. Se examinan las expectativas y la realidad de su participación en el Apertura 2025.

Antes del inicio oficial del Apertura 2025, el Cruz Azul realizó una venta al América del mediocampista Alexis Gutiérrez por una suma de 91 millones de pesos. Sin embargo, esta transferencia parece haber sido un negocio poco favorable para las Águilas, dado el rendimiento decepcionante del jugador mexicano bajo la dirección de André Jardine. Desde su llegada al conjunto de Coapa, Gutiérrez ha participado en tan solo cuatro partidos de Liga MX, siendo titular en dos de ellos.

Su contribución ofensiva se limita a una asistencia, lograda en la Jornada 3 contra el Necaxa, y no registra goles con la camiseta azulcrema. En los últimos cuatro encuentros del torneo local, su participación se ha reducido a tan solo 8 minutos, durante el partido contra el Querétaro, donde entró como sustituto de Raúl ‘La Pantera’ Zúñiga al minuto 90. La falta de impacto de Gutiérrez en el campo ha generado dudas sobre la inversión realizada por el América y ha revivido las críticas hacia la calidad de sus fichajes. \Antes de su paso por el América, Alexis Gutiérrez se formó en las fuerzas básicas del Guadalajara. No obstante, fue en el Cruz Azul donde logró debutar en la máxima categoría del fútbol mexicano. Durante sus seis años con la Máquina, el mediocampista de 25 años disputó 103 partidos en todas las competiciones, acumulando seis goles y ocho asistencias. Aunque sus números fueron regulares para un jugador de primera división, su impacto nunca fue trascendental. La afición del Cruz Azul recuerda con cariño su gol en los cuartos de final del Clausura 2024 contra los Pumas, un tanto crucial que permitió al equipo avanzar a las semifinales. Esta actuación, sin embargo, contrasta con su desempeño actual en el América, donde no ha logrado replicar el mismo nivel de juego ni demostrar el potencial que se esperaba de él. La dificultad de adaptación de Gutiérrez y su falta de consistencia en el campo han sido factores determinantes en su bajo rendimiento con el equipo de Coapa. \El América, tras su derrota en la final del torneo anterior ante el Toluca, tenía la misión de reforzar su plantilla para el Apertura 2025. Para ello, se realizaron diversas contrataciones, incluyendo a Raúl ‘La Pantera’ Zúñiga, Alexis Gutiérrez, Isaías Violante, Allan Saint-Maximin y el regreso de Ralph Orquin tras su cesión en el FC Juárez. A pesar de la llegada de jugadores de renombre como Saint-Maximin, la afición americanista no recibió con entusiasmo el fichaje de Alexis Gutiérrez. El corto tiempo que ha permanecido en el equipo ha confirmado las sospechas de muchos, quienes consideran que el Cruz Azul realizó una venta ventajosa al desprenderse del mediocampista. La situación de Gutiérrez en el América ha sido un tema de debate constante entre los seguidores del club, quienes cuestionan la efectividad de las nuevas incorporaciones y la estrategia de fichajes implementada por la directiva





