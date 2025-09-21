Alexis Vega humilla a las Chivas: Toluca golea 3-0 en el Akron

En un partido marcado por la polémica y la efectividad, el Toluca, liderado por un inspirado Alexis Vega, derrotó a domicilio al Guadalajara en un encuentro correspondiente al Apertura 2025. Las Chivas sufrieron una dolorosa derrota en casa, mientras que los Diablos Rojos se consolidan en la parte alta de la tabla.

En un encuentro vibrante y lleno de emociones, el Club Deportivo Toluca se impuso al Club Deportivo Guadalajara con un contundente marcador de 3-0 en el Estadio Akron, en lo que fue un partido correspondiente a la jornada del Apertura 2025.

El protagonista indiscutible del partido fue Alexis Vega, exjugador de las Chivas, quien, a pesar de ser recibido con abucheos y cánticos hostiles, ofreció una actuación estelar con dos asistencias y un gol, demostrando su calidad y dejando en evidencia las falencias del equipo local.\El partido comenzó con un Guadalajara intentando tomar la iniciativa, pero las oportunidades claras se diluyeron ante la solidez defensiva del Toluca y la falta de puntería. A pesar de los intentos iniciales, como un disparo lejano de Omar Govea y una clara oportunidad desperdiciada por Efraín Álvarez, el Rebaño Sagrado no logró concretar sus ataques. Toluca, por su parte, fue efectivo y aprovechó las debilidades defensivas del Guadalajara. Paulinho abrió el marcador con un gol tras un rebote concedido por el portero rojiblanco, y Jesús Gallardo amplió la ventaja con un certero cabezazo tras un tiro de esquina cobrado por Vega. La primera mitad finalizó con un Toluca dominando el juego y un Guadalajara desconcertado.\La segunda parte se tornó más complicada para las Chivas. La expulsión de Armando González por una falta sobre Alexis Vega mermó las posibilidades del equipo local, que se vio reducido a 10 jugadores. El Toluca aprovechó la superioridad numérica y, una vez más, Alexis Vega fue clave al anotar el tercer gol, definiendo el partido a favor de los Diablos Rojos. A pesar de la expulsión de Bruno Méndez por el lado del Toluca, el Guadalajara no pudo reaccionar. El partido concluyó con un claro triunfo para el Toluca, que demostró su superioridad en el terreno de juego. Con este resultado, el Toluca suma su sexta victoria del torneo y se posiciona en los primeros lugares de la tabla, mientras que las Chivas se estancan en la clasificación, sumando su quinta derrota





mediotiempo / 🏆 20. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Chivas Toluca Alexis Vega Fútbol Mexicano Liga MX

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

¡Con Toluca sí pudo! Alexis Vega regresa al Estadio Akron para enfrentar a Chivas como figura del campeónEl atacante de los Diablos Rojos logró en Toluca lo que nunca pudo en Guadalajara.

Leer más »

¿Dónde ver Chivas vs. Toluca HOY? Horario y canal EN VIVO partido Jornada 9 Liga MX 2025Conoce los horarios, canales en vivo y pronósticos de Chivas vs. Toluca HOY Apertura 2025.

Leer más »

Alexis Vega regresa de visita a Guadalajara como campeónDe vuelta como campeón el ex rojiblanco vive su mejor época

Leer más »

¡Calienta el partido! Toluca publica imagen previo al encuentro ante Chivas; usan a Alexis Vega y Canelo AnguloLos Diablos mandaron un mensaje a los Rojiblancos previo a su duelo de la Jornada 9

Leer más »

Minuto a Minuto: Chivas vs Toluca - Jornada 9 Apertura 2025Sigue el minuto a minuto del emocionante encuentro entre Chivas y Toluca en la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño se enfrenta al campeón buscando un resultado positivo, mientras que Toluca busca su tercera victoria consecutiva para escalar posiciones. La previa del partido, las expectativas y la carrera Xplor Bravest Race.

Leer más »

‘Hormiga’ González vuelve a la titularidad con Chivas; Omar Govea la otra novedad ante TolucaArmando ‘Hormiga’ González volvió este sábado a la titularidad con Chivas, junto con Omar Govea, la otra novedad ante Toluca

Leer más »