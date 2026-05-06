Alexis Vega y Jesús Gallardo abandonan al Toluca para priorizar la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana

Los jugadores del Toluca, Alexis Vega y Jesús Gallardo, se retiraron de la concentración para unirse a la Selección Mexicana y asegurar su lugar en la Copa del Mundo 2026, dejando al equipo en desventaja en las semifinales de la Concacaf Champions Cup ante el LAFC.

Luego de reportar con Toluca , entrenar y estar listos para el juego de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup, Alexis Vega y Jesús Gallardo no estarán finalmente en el duelo ante el LAFC , pues priorizarán convocar con la Selección Mexicana para estar en la Copa del Mundo 2026.

La Federación Mexicana de Fútbol, a través de un comunicado del técnico Javier Aguirre, anunció que los futbolistas que no lleguen a la concentración no irán al Mundial, lo que llevó a Gallardo y Vega a abandonar la concentración de los Diablos Rojos para viajar al Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Antes del mediodía, los jugadores se despidieron de sus compañeros en Toluca, deseándoles suerte en el partido de vuelta contra Los Angeles FC.

Los futbolistas regresaron a sus hogares antes de unirse al Tricolor. Originalmente, el Toluca había recibido permiso para que Gallardo y Vega participaran en las semifinales, pero la situación cambió debido al malestar de Amaury Vergara, quien convocó a sus jugadores de regreso a Chivas, generando un fuerte posicionamiento de la Selección Mexicana.

El Tricolor emitió un comunicado advirtiendo que cualquier jugador que no acuda a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo, lo que obligó a los activos del Guadalajara y ahora a los del Toluca a presentarse a las 20:00 horas en el CAR. Este miércoles 6 de mayo, el Toluca y el LAFC definirán al segundo finalista de la Concacaf Champions Cup en el Estadio Nemesio Díez, donde los Diablos Rojos buscarán aprovechar su localía para remontar el 2-1 que sufrieron en el partido de ida en el BMO Stadium.

Tigres ya espera al ganador de este duelo, luego de superar por marcador global de 2-0 al Nashville SC, que había sido la revelación del torneo tras eliminar al Inter Miami y al América. Han pasado 12 años desde que el Toluca accedió por última vez a una final de la Concacaf Champions Cup.

En la edición 2013-2014, los Diablos Rojos superaron 3-0 al Alajuelense en semifinales, pero cayeron en la final ante el Cruz Azul por gol de visitante, con un marcador global de 1-1. Toluca ha llegado a cinco series por el título de la competencia de la Concacaf, siendo su último triunfo en el 2003, cuando venció por global de 5-4 a Monarcas Morelia





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