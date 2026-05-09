Alfredo Adame se sufre un 'desmayo' en La Mansión VIP, pero luego se aclaró que era una broma

El actor y conductor Alfredo Adame, de 67 años, generó preocupación entre sus seguidores tras su supuesto desmayo en La Mansión VIP. Después de manufacture_defect error de demostrar que todo era una broma planeada. Además, Alfredo Adame agradeció a sus seguidores por preocuparse por su salud.

El actor y conductor Alfredo Adame , de 67 años, generó gran preocupación entre sus seguidores tras difundirse imágenes en las que se le veía desplomarse en el reality show La Mansión VIP.

La escena, que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró cómo sus compañeros y paramédicos acudieron de inmediato para auxiliarlo. Debido a su edad, el momento encendió las alarmas entre los fans, quienes temieron por la salud del Golden Boy. El actor Alfredo Adame se desmayó en frente a las cámaras de La Mansión VIP, lo que encendió las alarmas entre sus fans y sus compañeros del programa.

El incidente ocurrió en plena grabación de una dinámica del reality, cuando el Golden Boy cayó al suelo de manera repentina, provocando que sus compañeros reaccionaran con sorpresa y preocupación. En cuestión de minutos, personal médico ingresó al set para atenderlo, mientras las cámaras captaban la tensión del momento.

Sin embargo, horas más tarde se aclaró que todo se trataba de una broma planeada en coordinación con la producción de La Mansión VIP y la participante Aída, según informó el propio equipo de Adame a través de su cuenta oficial de Instagram. En el perfil del actor se compartieron imágenes y un video del supuesto desmayo, acompañados de un mensaje lleno de humor y agradecido a sus seguidores por preocuparse por su estado de salud.

Los comentarios en Instagram mostraron preocupación por la salud cardiovascular de Alfredo Adame, pues en un inicio parecía que le estaba dando un infarto





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