El PAN y el PRI reanudan su alianza electoral para 2027. Guerrero ya registró la coalición y cinco estados más evalúan competir juntos contra Morena, PT y PVEM.

La coalición entre el Partido Acción Nacional ( PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha regresado formalmente a la estrategia electoral nacional para los comicios de 2027. Esta decisión marca un giro estratégico significativo, ya que contradice las promesas públicas realizadas por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, quien aseguró durante su toma de cargo que no existirían uniones con los priistas. A pesar de esa postura inicial, la realidad política actual indica que ambas figuras han optado por la cooperación táctica para enfrentar la dominación de la coalición gobernante.

Conflicto entre promesas y estrategia política

Jorge Romero asumió la presidencia del PAN el 18 de octubre de 2025 y anunció una nueva etapa basada en el fin de las alianzas electorales, declarando que el futuro del partido no dependería de siglas externas. Sin embargo, en septiembre de 2026, Romero modificó su posición y abrió la puerta a formar coaliciones con el PRI, delegando la decisión final a cada estado donde se celebren elecciones en 2027. Esta evolución doctrinal permite que las dirigencias estatales negociuen sus propias condiciones de competencia, priorizando la viabilidad política sobre la ideología pureta.

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Posicionamiento de líderes nacionales y estatales

Carolina Viggiano, secretaria General del PRI, ha justificado esta reaparición de la alianza argumentando que no se vive una normalidad democrática debido a la lucha electoral contra tres partidos: Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Viggiano sostiene que la desigualdad en la cancha competitiva obliga a unir fuerzas para emparejar las condiciones, citando acciones irregulares como motivo de la alianza táctica. Por su parte, Mauricio Vila, coordinador General de México con Nueva Ideas y Soluciones en el PAN, advierte que las alianzas suman en algunos lugares pero restan en otros, dejando la decisión final en manos de las dirigencias estatales según la capacidad de ganar.

Contexto histórico y resultados anteriores

La relación entre el PAN y el PRI tiene antecedentes recientes significativos que fundamentan esta decisión. La primera alianza a nivel federal ocurrió en 2020 bajo la coalición Va por México, impulsada por el entonces dirigente Marko Cortés para contrarrestar la mayoría de Morena en San Lázaro. Posteriormente, en 2023, formaron la coalición Fuerza y corazón por México para las elecciones presidenciales de 2024, llevando a Xóchitl Gálvez como abanderada, quien perdió frente a Claudia Sheinbaum. A nivel estatal, entre 2021 y 2025 se unieron en cuatro ocasiones para 24 gubernaturas, logrando victorias en Aguascalientes, Coahuila, Durango y Guanajuato, mientras que Chihuahua se ganó en una alianza diferente con el PRD.

Guerrero formaliza la alianza sin candidato definido

Guerrero se ha convertido en el primer estado en registrar oficialmente la coalición con el PRI para las elecciones de 2027. El trámite se completó el 12 de noviembre de este año, antes de la fecha límite impuesta por el OPLE de la entidad, aunque aún no se ha definido un candidato único. Entre los nombres que se mencionan para liderar la lista están Manuel Añorve y Beatriz Vélez por el PRI, así como Eloy Salmerón y Guadalupe González Suástegui por el PAN. Esta acción sienta un precedente legal y operativo para otras entidades que buscan replicar el modelo.

Seis estados evalúan sumarse a la coalición

Además de Guerrero, se perfila que en al menos cinco estados más se logre un acuerdo para que ambos partidos compitan juntos contra Morena. Sonora destaca como un caso concreto donde ambos partidos ya han perfilado a la misma persona como contendiente común, mostrando un nivel avanzado de coordinación. En los estados donde gobierna actualmente el PAN, las dirigencias pretenden ir separadas para fortalecer su marca individual, siguiendo la lógica de Mauricio Vila de que la alianza solo tiene sentido si permite ganar. Este escenario divide al país en dos estrategias electorales distintas para 2027.