Alicia Cervantes se convierte en la máxima goleadora histórica de Chivas, superando a leyendas como Omar Bravo

La delantera de Chivas Femenil, Alicia Cervantes, hizo historia al convertirse en la máxima goleadora del Club Deportivo Guadalajara con 161 goles, superando a leyendas como Omar Bravo y Salvador 'Chava' Reyes. Este logro marca un hito en el fútbol mexicano, siendo la primera vez que una jugadora lidera la tabla histórica de un club tradicional. Cervantes, figura clave desde su llegada en el Apertura 2020, se consolida como una leyenda del Rebaño Sagrado y un referente del fútbol femenino en México.

Alicia Cervantes hizo historia en el fútbol mexicano al convertirse en la máxima goleadora del Club Deportivo Guadalajara, superando a leyendas como Omar Bravo y Salvador 'Chava' Reyes.

Con un gol en el partido contra Pachuca, la delantera de Chivas Femenil alcanzó los 161 goles, consolidándose como la figura más letal en la historia del Rebaño Sagrado. Este logro no solo es un hito personal para Cervantes, sino también un momento trascendental para el fútbol femenino en México, ya que por primera vez una jugadora ocupa el primer lugar en la tabla histórica de un club tradicionalmente dominado por hombres.

La 'Licha', como es conocida, ha demostrado una constancia excepcional desde su llegada a Chivas Femenil en el Apertura 2020, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones. Su capacidad para marcar goles en la fase regular y en la Liguilla, con 134 anotaciones en temporada regular y 27 en fase final, la ha posicionado como una de las jugadoras más determinantes de la Liga MX Femenil.

El Club Deportivo Guadalajara celebró este logro, destacando que Cervantes ya es una leyenda viviente del equipo. Amaury Vergara, presidente de Chivas, reconoció públicamente el impacto de la delantera en la historia moderna del club. Este récord llega en un momento crucial para Chivas Femenil, que se encuentra en la Liguilla del Clausura 2026, enfrentando a Pachuca en una serie de alta exigencia.

Más allá del resultado inmediato, la noche quedó marcada por una cifra que cambia el libro histórico rojiblanco: Alicia Cervantes ya no solo es la goleadora de Chivas Femenil, sino la máxima rompe redes de todo el Guadalajara. Este logro no solo es un reconocimiento a su talento y dedicación, sino también un mensaje claro de que el fútbol femenino está ganando el espacio que merece en la historia del deporte mexicano





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