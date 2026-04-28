Alicia Villarreal: Del Dolor a la Fuerza en el Escenario y Nuevos Proyectos Musicales

Alicia Villarreal enfrenta un momento crucial en su carrera, combinando un proceso legal por violencia doméstica con el lanzamiento de su gira 'Bendita Locura' y la preparación de dos nuevos álbumes. La artista habla sobre su confianza en las instituciones, su fortaleza personal y su conexión con el público.

La reconocida artista Alicia Villarreal se encuentra en un punto crucial de su trayectoria, un momento marcado por el éxito acumulado a lo largo de más de tres décadas, la anticipación por su nueva producción musical y un desafiante proceso legal en curso contra su ex pareja, Cruz Martínez , derivado de acusaciones de violencia doméstica y robo.

A pesar de las adversidades, Villarreal se muestra decidida a transformar el dolor en una fuerza motriz sobre el escenario, impulsada por su actual gira “Bendita Locura”, que promete una noche inolvidable en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 14 de mayo. La intérprete de éxitos como “Te quedó grande la yegua” expresa su deseo de cerrar estos capítulos dolorosos de su vida, enfatizando la necesidad de dejar atrás los problemas para avanzar hacia un futuro más sereno.

“Sí quisiera cerrar esos ciclos; se deben dejar atrás esos problemas; definitivamente, los seres humanos tienen que hacerlo. Yo estoy siguiendo el proceso, con mis pruebas y lo que me soliciten”, declaró la artista, refiriéndose a la batalla legal que ha mantenido durante más de un año. Aunque confía en el sistema judicial, Villarreal no oculta su frustración ante la lentitud del proceso, lamentando que las leyes, aunque claras, no siempre se ejecuten de manera eficiente.

“Creo en las leyes. Están claras. Sólo las personas no las ejecutan como deben ser. Ya pasó más de un año y sigo ahí”, comentó en una reciente conferencia de prensa.

El conflicto legal y emocional ha representado un desgaste significativo en diversos aspectos de su vida, incluyendo el emocional, el físico y el económico. Sin embargo, Alicia Villarreal se aferra a lo que realmente importa, encontrando fortaleza en su público, en sus hijos y en su actual pareja.

“Por lo pronto me apego a lo que me hace más feliz, lo que me da paz, lo que me motiva, como es el público, primeramente mis hijos y también mi pareja”, compartió con sinceridad. En el ámbito profesional, la “Güerita consentida”, como la conocen sus fans, se prepara para una gira que recorrerá toda su historia musical, ofreciendo un espectáculo que promete revivir sus grandes éxitos, presentar nuevas versiones de sus canciones y sorprender a sus seguidores con invitados especiales.

“Tuvimos muchos meses de ensayos, ha sido una locura decidir qué temas”, reveló sobre la complejidad de seleccionar el repertorio para el show. “Las canciones son lo más importante, el plus es la producción, los invitados sorpresa y las nuevas versiones”, añadió, anticipando un espectáculo visual y auditivo de alta calidad. El nombre de la gira, “Bendita Locura”, refleja la intensidad de las experiencias que está viviendo la artista, convirtiendo los desafíos en combustible creativo.

Además de la gira, Alicia Villarreal también confirmó que este año lanzará dos álbumes diferentes, ambos con versiones distintas de las mismas canciones, explorando nuevas sonoridades y perspectivas. Esta nueva etapa en su carrera se caracteriza por una mayor libertad creativa, ya que la artista ha tomado el control total de su producción musical.

“Este último disco lo produje yo, me causó una cosa increíble, porque a veces sentimos que no somos tan capaces”, expresó, destacando la importancia de creer en uno mismo y asumir la responsabilidad de su propio trabajo. Durante la conferencia, Villarreal compartió una reflexión sobre su canción “Insensible a ti”, considerándola un retrato de muchas mujeres que se entregan por completo en una relación, llegando a agotarse emocionalmente con el tiempo.

“Era como esa mujer abnegada que siempre está con el marido y se da toda, pero luego se va apagando con los años”. Recordó una anécdota conmovedora con Joan Sebastian, el productor de aquel álbum, quien quedó profundamente conmovido al escucharla interpretar la canción.

“Cuando se la canté, él abría los ojos, me volteaba a ver”, relató entre risas, recordando las sugerencias de Sebastian para perfeccionar la letra. Finalmente, Alicia Villarreal evocó sus inicios en la música, recordando su cercanía con Selena, la “Reina del Tex-Mex”, y el impacto duradero que dejó en la música latina. Hoy, con una carrera consolidada, Villarreal reconoce que el mayor apoyo proviene de su fiel público.

“Tengo un público que me ha abrazado y no me ha soltado”, afirmó con gratitud





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alicia Villarreal Bendita Locura Violencia Doméstica Cruz Martínez Música Gira Nuevo Álbum Selena

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ciudad de México se Prepara para una Celebración del Día del Niño 2026 InolvidableLa Ciudad de México ofrecerá una amplia gama de actividades gratuitas para celebrar el Día del Niño 2026, incluyendo eventos en el Zócalo, museos y otros espacios públicos. La programación se extenderá del 24 al 30 de abril con conciertos, talleres, juegos y experiencias interactivas para todas las edades.

Read more »

DIFzania 2026 reúne a miles de familias en TamaulipasEl evento encabezado por María de Villarreal y el gobernador Américo Villarreal promovió la convivencia, el bienestar y el fortalecimiento de los lazos familiares en la región centro del estado

Read more »

Manifiesto del Autor del Ataque en Washington Revela Planificación y MotivacionesUn extenso manifiesto del autor del tiroteo en Washington D.C. revela una planificación meticulosa y una justificación basada en la creencia de que debía impedir que el presidente Trump continuara en el poder. El documento detalla objetivos prioritarios y una crítica a la seguridad del evento.

Read more »

Inauguración del Tren Felipe Ángeles y otros eventos del 26 de abril de 2026Resumen de noticias del día incluyendo la inauguración del Tren Felipe Ángeles, detalles sobre su capacidad y conexiones, información sobre el atacante en la cena de corresponsales, la cartelera de Supernova Genesis 2026 y noticias del Senado.

Read more »

Estados Unidos-Irán:¿en negociaciones?El dolor del gobierno del presidente Donald Trump es político. El del régimen iraní es físico, con una economía severamente golpeada

Read more »

Alicia Villarreal se mantiene firme en proceso contra Cruz Martínez: “Es muy desesperante”La cantante se prepara para el concierto que dará el próximo 14 de mayo en el Auditorio Nacional

Read more »