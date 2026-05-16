Alicia Villarreal en un concierto de casi tres horas, lleno de nostalgia y ovaciones

Una velada en el Auditorio Nacional llena de mariachi, baladas y cumbias, con invitados especiales como Lupillo Rivera, Lucía Méndez y Lila Downs, que despidió su gira y elogió a las mujeres presentes. También contó con un set dedicado a su etapa de Grupo Límite. Título y descripción en español. Contenido context and language neutral.

Un concierto en el Auditorio Nacional de casi tres horas, lleno de mariachi, baladas, cumbias, nostalgia y ovaciones junto a sus invitados de lujo: Lupillo Rivera , Lucía Méndez y Lila Downs .

Apenas apareció en el escenario, desatando una ovación inmediata de miles de asistentes que durante toda la noche permanecieron cantando, bailando y celebrando cada uno de sus éxitos. Acompañada de mariachi, Alicia abrió la velada con ‘Te quedó grande la yegua’, marcando desde el inicio el tono festivo y emocional del espectáculo. Luego, dedicó unas palabras especiales a las mujeres presentes.

Alterno a la gira, Villarreal se une a Grandiosas invicto, con Lucía Méndez, Ángela Carrasco, Ana Cirré, Laura León y Filippa Giordano.

‘Quiero felicitar a todas las mujeres esta noche, porque hoy es nuestro momento de libertad, en donde vamos a ser nosotras, y será inolvidable’, dijo emocionada, mientras el público respondía entre aplausos y gritos. El concierto estuvo dividido en distintos momentos musicales. Hubo un set de mariachi, otro de baladas con tintes de rock y uno más dedicado a la etapa de Grupo Límite, la agrupación que la lanzó a la fama en los años noventa.

Temas como ‘Amiga mía’, ‘Sentimientos’, ‘Con la misma piedra’, ‘Alma rebelde’ y ‘Juguete’ desataron la nostalgia colectiva y convirtieron el Auditorio Nacional en una auténtica fiesta mexicana. Uno de los momentos más celebrados llegó con la aparición de Lupillo Rivera, quien acompañó a la cantante en ‘Amor de los dos’.

Más adelante apareció Lucía Méndez para interpretar ‘Culpable o inocente’, el nuevo sencillo que lanzaron a dueto; mientras que el cierre tomó un aire todavía más festivo con la presencia de Lila Downs en ‘Maldita billetera’ y ‘Cariñito’





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