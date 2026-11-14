Alineaciones Oficiales: Jamaica vs México en Cuartos de Final Nations League 14 Nov 2026

Rafael Márquez y Rudolph Speid confirman sus once titulares para el choque de ida en Kingston el 14 de noviembre de 2026. Conoce los equipos y la transmisión gratuita en Azteca 7.

Este sábado 14 de noviembre de 2026, se disputará el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League entre Jamaica y México en Kingston, Jamaica. Ambos seleccionados revelaron oficialmente sus alineaciones titulares antes del enfrentamiento programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Decisones tácticas de Rafael Márquez para México

El seleccionador de la selección mexicana, Rafael Márquez, ha determinado el once inicial que buscará imponer condiciones desde el primer minuto del duelo en Kingston. La estrategia del técnico argentino gira en torno a un equipo equilibrado que busca el control del juego.

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En la portería mexicana, Raúl Rangel será el guardameta titular encargado de blindar el arco ante los delanteros jamaicanos. La defensa lineal está integrada por César Montes, Johan Vásquez, Jesus Gallardo e Israel Reyes, quienes formarán una barrera sólida.

En el mediocampo, Roberto Alvarado, Luis Romo, Erik Lira y Gilberto Mora liderarán la creación y el despliegue ofensivo del Tri. La delantera contará con la presencia de Santiago Giménez y Julián Quiñones como referentes principales para convertir.

Estrategia de Rudolph Speid con la selección de Jamaica

Por parte del equipo anfitrión, el entrenador Rudolph Speid confía en su esquema para enfrentar al poderoso rival mexicano. La alineación de Jamaica incluye a Jahmila Waite como portero, encargado de enfrentar la ofensiva del Tri en el National Stadium.

La defensa jamaicana está compuesta por Miguel Freckleton, Richard King, Joel Latibeaudiere y Xourtney Clarke, quienes deberán neutralizar los movimientos de los delanteros mexicanos. En el medio campo, operarán Karoy Anderson, Kyle Ming, Ronaldo Webster y Renaldo Cephas.

El ataque de Jamaica se apoyará en las capacidades de Javon East y Kaheim Dixon para generar peligro en el área rival y aprovechar cualquier error defensivo durante el partido de ida de esta ronda eliminatoria.

Ubicación y horario oficial del duelo en Kingston

El enfrentamiento se llevará a cabo en el National Stadium, también conocido como Independence Park, ubicado en la capital Kingston, Jamaica. Este escenario histórico será el testigo del choque entre dos selecciones que buscan el paso a las semifinales de la Concacaf Nations League.

El pitazo inicial está fijado para las 19:00 horas del tiempo del centro de México, lo que representa una hora de diferencia horaria favorable para la afición mexicana que sigue el partido en vivo desde sus hogares.

Transmisión gratuita y análisis deportivo en TV Azteca

El partido Jamaica vs México será transmitido en vivo y de forma gratuita a través del canal Azteca 7. Los aficionados también pueden acceder a la transmisión mediante la aplicación de Azteca Siete y la app Azteca en Vivo para no perderse ningún detalle.

La cobertura periodística comenzará a las 18:50 horas tiempo del centro de México, una hora antes del inicio del encuentro. El equipo de TV Azteca Deportes estará a cargo de la narración y el análisis táctico del juego.

El plantel de comentaristas incluye a Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos 'Warrior' Guerrero y David Medrano. Estos expertos proporcionarán los detalles necesarios para entender cada jugada durante el desarrollo del encuentro.