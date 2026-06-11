Alito Moreno condena amenaza contra diputada Paola Gárate en Culiacán

Alito Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), condenó públicamente la amenaza contra la diputada Paola Gárate, quien recibió una coróna fúnebre en su hogar de Culiacán. La acción fue calificada por el dirigente como una intimidación directa y se solicitó seguridad federal para ella antes de que escalara. La corona de flores fue dejada en su domicilio, movilizando a corporaciones de seguridad y derivando en la apertura de una investigación.

Alito Moreno , presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), condenó públicamente la amenaza contra la diputada Paola Gárate , quien recibió una coróna fúnebre en su hogar de Culiacán .

La acción fue calificada por el dirigente como una intimidación directa. Declaró que, desde el PRI, solicitaron seguridad federal para ella 'antes de que escalara'. Ha pasado el tiempo y sigue sin respuesta. Lo hicimos porque conocemos el riesgo y porque no vamos a esperar a que haya una tragedia para reacciona





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alito Moreno Partido Revolucionario Institucional (PRI) Paola Gárate Intimidation Threat Corona Fúnebre House Culiacán Corona Federal Security Legisladora Process Electoral Private Of Liberty Group Armed Retained Consequences Life Personal Life Public Authorities Investigation Reason Action

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Qué diablos celebran el PRI y Fox | SinEmbargo MXLo único que celebran el PRI de “Alito”, sus voceros y Fox son a los mapaches electorales, porque el panorama hacia el 2027 les es muy hostil.

Read more »

Denuncian presunta estafa por venta de boletos del Mundial 2026 vinculada a hermano de Héctor MorenoCircula denuncia en redes sobre presunta estafa en venta de boletos del Mundial 2026, donde se señala a César Moreno, hermano de Héctor Moreno

Read more »

Denuncian presunta estafa masiva con boletos del Mundial 2026 por parte del hermano de Héctor MorenoUna usuaria de redes sociales acusa a César Moreno, hermano del exjugador de la selección mexicana, de vender entradas para el Mundial 2026 que nunca fueron entregadas, afectando a más de 50 personas que confiaron en su vínculo familiar con el futbolista.

Read more »

Dejan corona fúnebre en domicilio de la diputada del PRI Paola Gárate ValenzuelaEl arreglo floral fue colocado en la entrada de un inmueble en la colonia Emiliano Zapata en Culiacán.

Read more »