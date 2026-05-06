Alito Moreno solicita a Estados Unidos declarar a Morena como organización terrorista

El dirigente nacional del PRI presentó solicitudes ante el Departamento de Justicia y del Tesoro de EE. UU. para catalogar a Morena como grupo terrorista y pidió al INE cancelar su registro partidista por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En una reciente y polémica conferencia de prensa, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alito Moreno , ha lanzado una ofensiva legal y política sin precedentes contra el partido Morena .

El líder priista informó que ha presentado solicitudes formales ante el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con el objetivo primordial de que Morena sea declarada oficialmente como una organización terrorista. Esta acción busca activar los mecanismos de seguridad y sanción internacionales, basándose en la premisa de que el partido en el poder ha establecido vínculos profundos y sistemáticos con grupos del crimen organizado en México.

Moreno argumentó que el partido ha dejado de ser una entidad democrática para transformarse en lo que él denomina un 'narco partido', donde la operatividad política y la estructura criminal convergen para mantener el control del Estado. Simultáneamente, Alito Moreno ha dirigido una petición al Instituto Nacional Electoral para que se retire el registro legal a Morena como partido político.

Según el dirigente, existen pruebas 'claras y evidentes' de que el partido ha sido infiltrado y operado por cárteles del narcotráfico, quienes habrían intervenido en procesos electorales críticos para asegurar victorias mediante la coacción y el financiamiento ilícito. Para sustentar su solicitud ante el gobierno estadounidense, Moreno recordó el precedente internacional ocurrido en el año 2003, cuando Estados Unidos clasificó a Batasuna como parte de la organización terrorista ETA debido a su relación directa y operativa.

El líder del PRI sostiene que el escenario actual en México es análogo, pues Morena actuaría como el 'brazo político' de las mafias, recibiendo protección gubernamental a cambio de favores y control territorial. Asimismo, destacó que bajo la Ley Patriota y otras normativas norteamericanas, cualquier persona u organización que mantenga relaciones con un grupo declarado terrorista podría enfrentar severas sanciones económicas y legales.

El contexto de estas denuncias se intensifica tras los señalamientos contra figuras prominentes del partido, específicamente el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Moreno señaló que el INE ya ha detectado irregularidades financieras significativas en las campañas de Morena en dicho estado, alcanzando una cifra de 82 millones de pesos omitidos en gastos, lo que refuerza la tesis de un financiamiento oscuro.

Además, el dirigente priista no se limitó a Morena como entidad, sino que pidió incluir en las investigaciones estadounidenses al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y lanzó una crítica mordaz contra el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, a quien calificó despectivamente como el 'narco embajador' de Morena en España. Esta serie de acusaciones busca evidenciar un patrón de impunidad donde el poder político es utilizado como escudo para actividades delictivas.

Finalmente, Moreno denunció que tanto él como diversos compañeros de la oposición han sido víctimas de amenazas constantes, lo que ha motivado el anuncio de una gira internacional intensa y contundente. El objetivo de este despliegue es alertar a la comunidad global sobre la situación de riesgo en México y denunciar la alianza entre el gobierno y el crimen organizado.

El líder del PRI describió a la administración actual como una pandilla de ineptos que han fallado en su tarea de gobernar y brindar seguridad al país, advirtiendo que si no corrigen el rumbo, el gobierno de Estados Unidos podría verse obligado a intervenir en la materia. Moreno enfatizó que la sociedad mexicana no puede normalizar la vinculación del poder público con criminales que han llenado de violencia las calles, exigiendo un gobierno limpio y sin compromisos con el narcotráfico para rescatar la democracia nacional





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