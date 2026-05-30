Almanza está en Culiacán, afirman fuentes federales; descartan entrega a EU

Fuentes del gobierno federal confirmaron que Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación, se encuentra en Culiacán, Sinaloa, y desmintieron que se haya entregado a autoridades de Estados Unidos. Es el tercer funcionario de la administración de Rocha Moya en entregarse a la FGR.

Marco Antonio Almanza , exjefe de la Policía de Investigación, se encuentra en Culiacán , Sinaloa, según fuentes del gobierno federal que confirmaron su ubicación a medios nacionales.

Las mismas fuentes descartaron categóricamente la versión que circuló en redes sociales sobre una posible entrega del exfuncionario a las autoridades de Estados Unidos. Almanza, quien perteneció a la extinta Policía de Investigación, ha declarado que no tiene por qué entregarse a nadie y que su trabajo lo realizó con rectitud. En un mensaje difundido previamente, invitó a los medios a investigar bien su trayectoria, subrayando que siempre actuó conforme a la ley.

Su situación legal se ha vuelto un tema de interés nacional, dado que es el tercer funcionario de la administración del gobernador Rubén Rocha Moya que se presenta ante la Fiscalía General de la República (FGR) en los últimos días, y que previamente dos de sus colegas optaron por entregarse en Estados Unidos. El caso de Almanza se suma a una serie de eventos que han sacudido el entorno político y de seguridad en Sinaloa.

Los dos primeros funcionarios, identificados como Díaz y Mérida, se entregaron en territorio estadounidense, lo que generó especulaciones sobre un posible patrón de cooperación con las autoridades de aquel país. Sin embargo, la versión de que Almanza había seguido el mismo camino fue desmentida por fuentes federales, que afirmaron que el exjefe policiaco se presentó voluntariamente ante la FGR días antes de que se difundiera la noticia falsa.

Almanza, quien lideró la Policía de Investigación durante un periodo clave en la lucha contra el crimen organizado, ha sido señalado en investigaciones recientes relacionadas con corrupción y vínculos con el narcotráfico, aunque él ha negado todas las acusaciones. Este capítulo se enmarca en un contexto más amplio de reconfiguración de las fuerzas de seguridad en Sinaloa, donde el gobierno de Rocha Moya ha enfrentado críticas por la falta de resultados en la disminución de la violencia.

La presencia de Almanza en Culiacán y su disposición a colaborar con las autoridades mexicanas podría ser interpretada como un intento de limpiar su imagen, pero también como una señal de que las investigaciones federales avanzan. Mientras tanto, la detención de siete personas vinculadas a una red de lavado de dinero conocida como 'El Caballito', a quienes se les decomisaron miles de euros, yenes, libras y soles, demuestra que las autoridades no bajan la guardia en la lucha contra el crimen financiero.

La noticia de Almanza, sin embargo, sigue siendo el foco de atención mediática, y se espera que en los próximos días se definan las acciones legales en su contra





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