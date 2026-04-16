Almeyda, ¿El Futuro Director Técnico de Cruz Azul ante la Crisis Celeste?

El argentino Matías Almeyda es el principal candidato para reemplazar a Nicolás Larcamón en Cruz Azul, club que atraviesa una racha de seis partidos sin ganar y fue eliminado de la Concacaf Champions Cup. A pesar de su buen posicionamiento en la Liga MX, la directiva busca un cambio para enderezar el rumbo.

Matías Almeyda , el estratega argentino conocido por su intensidad y capacidad para revitalizar equipos, emerge nuevamente en el radar de la Liga MX ante las actuales dificultades de Cruz Azul . Los rumores apuntan a que el Pelado ya tendría su futuro asegurado con uno de los clubes más importantes del balompié mexicano, y los indicios señalan directamente a La Máquina, quien atraviesa una etapa crítica.

El presente de Cruz Azul se ha visto ensombrecido por el rotundo fracaso en la Concacaf Champions Cup, donde no lograron reeditar el éxito de la campaña anterior al ser eliminados en cuartos de final por el LAFC. Esta dolorosa derrota ha puesto en entredicho la continuidad de Nicolás Larcamón al frente del equipo. A pesar de un inicio prometedor en el torneo Clausura 2026, el conjunto cementero encadena seis partidos consecutivos sin conocer la victoria, una racha que, sumada al decepcionante desempeño en el torneo continental, ha llevado a la directiva a considerar seriamente la posibilidad de un cambio en el banquillo. En este contexto de incertidumbre, el nombre de Matías Almeyda resuena con fuerza en las oficinas de La Noria. El argentino se encuentra actualmente sin equipo tras su abrupta salida del Sevilla de España, donde su gestión fue truncada por los directivos debido a resultados insatisfactorios. La situación en Cruz Azul se torna aún más delicada si se considera que Nicolás Larcamón había asumido el control total del proyecto deportivo, con la adquisición de refuerzos diseñados a su medida y la ambición de superar lo hecho por su predecesor, Vicente Sánchez, quien irónicamente logró el campeonato de la Concacaf Champions Cup. Sin embargo, a pesar de dicho logro, Sánchez no contaba con la aprobación del director deportivo cementero, Iván Alonso, lo que propició la llegada de Larcamón, quien ahora carga con la pesada losa de la presión por obtener el título de la Liga MX. Paradójicamente, y a pesar de la sequía de resultados recientes, Cruz Azul ostenta una posición privilegiada en la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El equipo celeste se ubica en el segundo puesto con 28 puntos, a solo tres unidades del líder Chivas y empatado en unidades con Pachuca, que ocupa la tercera posición. La Máquina ha asegurado matemáticamente su presencia en la Liguilla, la fase final del campeonato mexicano. No obstante, el desafío inmediato para Larcamón radica en revertir la tendencia negativa del equipo. La última victoria de Cruz Azul data del 10 de marzo, cuando se impusieron 3-2 a Monterrey en el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Ha transcurrido poco más de un mes desde entonces, un lapso durante el cual el equipo no ha logrado sumar los tres puntos en la Liga MX, acumulando cuatro compromisos sin conocer el triunfo. Su próximo rival en esta búsqueda por romper la mala racha serán los Xolos de Tijuana, en el marco de la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX





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