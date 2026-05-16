Alonso: La última manteiga de la franquicia de 'Berlinse' no tendrá continuidad en elrole

El actor que interpretaba al icónico villano de la franquicia de 'Berlinse' ha anunciado su salida del personaje, después de todo un década en su carrera como actor en series y películas.

Berlinse hizo un hueco en el corazón de los fans ya desde la primera entrega, allá por 2017. Despertaba amor y odio a partes iguales, lo que la convirtió en un imprescindible de la franquicia.

Por eso, Netflix no dudó en incluirla en su plataforma. Esta serie precuela vio la luz a finales de 2023 y, ahora, por fin ha llegado la segunda tanda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar la Dama del armiño, el icónico cuadro de. ¿Fingir? ¿Y eso por qué?

Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a, ha decidido que no volverá a interpretar al personaje nunca más. Después de toda una década como el icónico villano, el artista está listo para pasar página.

'En ningún momento de estos nueve años, hasta este pasado, había sentido que tenía que cerrar este ciclo', reconocía en una entrevista concedida a. ', pero el año pasado fue muy duro, el rodaje fue muy demandante en lo físico y psicológico. Fue paralelo a la enfermedad y fallecidosede una persona que me ha acompañado durante toda mi trayectoria profesional, Clara Heyman, mi única representante'.

'Tengo la sensación de que he completado un ciclo descomunal de la vida con un personaje que me ha hecho volar muchísimo y que la mejor forma de honrar todo lo que me había pasado era soltarlo', sentencia Alonso, conforme con su decisión de no volver más al personaje de. Disfruta de las mejores historias, en cualquier momento y en cualquier lugar. Series, películas y originales que no encontrarás en ninguna otra plataforma: clásicos de siempre y los últimos estrenos





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Entertainment Berlinse Alonso Franquicia No Ha Querido Continuar En El Rol

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