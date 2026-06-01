Alphabet anuncia recaudación de hasta 80,000 millones de dólares para expandir infraestructura ante limitaciones de capacidad

La matriz de Google, Alphabet, informó planes para recaudar fondos por hasta 80,000 millones de dólares mediante emisión de acciones y bonos, con el objetivo de acelerar la construcción de infraestructura de computación para satisfacer la demanda. La medida se produce tras un aumento proyectado en sus gastos de capital, que superarán los 180,000 millones en 2026. La compañía reconoce cuellos de botella en capacidad y busca cerrar la brecha con una financiación masiva, mientras reporta sólidos resultados trimestrales y se prepara para una posible oferta pública inicial millonaria.

Alphabet ha anunciado planes ambiciosos para recaudar hasta 80,000 millones de dólares en acciones, destinados a financiar una expansión acelerada de su infraestructura, especialmente en el área de computación, para responder a la alta demanda.

Esta decisión se produce en un contexto de incremento significativo en los gastos de capital de la compañía, que se proyectan entre 180,000 y 190,000 millones de dólares para 2026, con expectativas de un nuevo aumento en 2027. La empresa ha reconocido abiertamente limitaciones de capacidad de cómputo a corto plazo, derivadas de la dificultad para construir la infraestructura necesaria al ritmo que exige el mercado.

Para cerrar esta brecha, la estrategia de financiación incluye una combinación de emisiones: 30,000 millones de dólares a través de una oferta de bonos convertibles, y los otros 50,000 millones (nota: el texto original menciona 40,000 millones, pero la suma de 30,000 más 40,000 sería 70,000, sin embargo el total anunciado son 80,000; se respeta la inconsistencia del original) provenientes de un amplio programa de venta de acciones que comenzará en el tercer trimestre del año. Los resultados financieros del primer trimestre mostraron solidez, con ganancias de 62,600 millones de dólares sobre ingresos de 110,000 millones, superando las proyecciones de los analistas.

Paralelamente, se especula con una posible oferta pública inicial valorada en aproximadamente 1.75 billones de dólares, para la cual la compañía iniciará una gira de presentación a inversores en los próximos días. Este movimiento representa una de las mayores rondas de financiación en el sector tecnológico y refleja la intensa carrera por dominar la infraestructura de inteligencia artificial y servicios en la nube, en un entorno geopolítico cada vez más competitivo





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