Altar de Día de Muertos en Saltillo decora más de 170 escalones en Santa Anita

El alcalde Javier Díaz González inaugura el altar de Día de Muertos del barrio Santa Anita en Saltillo, con más de 170 escalones decorados, y los panteones se preparan para recibir visitantes.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, junto con autoridades municipales, inauguró el tradicional altar de Día de Muertos del barrio Santa Anita, ubicado sobre la calzada Antonio Narro. En esta edición, más de 170 escalones fueron decorados con elementos alusivos a la celebración, que cumple nueve años realizándose en este sector de la ciudad.

Altar de Día de Muertos en Santa Anita

La decoración de los más de 170 escalones tiene como objetivo preservar las tradiciones mexicanas y reunir a familias y visitantes en torno a una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana. El altar se ha convertido en una actividad emblemática de la temporada en Saltillo, atrayendo cada año a habitantes y turistas.

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La inauguración contó con la presencia del alcalde Javier Díaz González y otras autoridades municipales, quienes recorrieron el altar y la decoración instalada sobre la calzada Antonio Narro. Esta celebración lleva nueve años consecutivos, consolidándose como una tradición del barrio Santa Anita.

Preparativos en los panteones de Saltillo

Por otra parte, los panteones de Saltillo se preparan para recibir a cientos de familias durante las celebraciones del Día de Muertos. Se realizan trabajos y preparativos para atender a los visitantes que acudirán este fin de semana a las tumbas de sus familiares, llevando flores y realizando labores de limpieza.

La afluencia de personas aumentará con la llegada de quienes visitan los cementerios, lo que también implica reforzar la atención y las condiciones de seguridad en los distintos espacios. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las indicaciones y tomar precauciones durante sus recorridos.

Recomendaciones para visitantes en Día de Muertos

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar pisar las tumbas, a fin de prevenir caídas y otros accidentes. También se sugiere seguir las indicaciones de las autoridades y extremar precauciones durante las visitas a los panteones.

El altar del barrio Santa Anita y los preparativos en los cementerios reflejan la importancia de preservar las tradiciones mexicanas y garantizar la seguridad de quienes participan en las celebraciones del Día de Muertos en Saltillo.