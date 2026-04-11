Alza en Combustible Aéreo Impulsa Costos y Amenaza al Turismo

El conflicto en Medio Oriente dispara el precio de la turbosina, obligando a las aerolíneas a subir tarifas y afectando al turismo. Analistas advierten sobre el impacto en los viajes y la economía.

El aumento en el precio del combustible , impulsado por el conflicto en Medio Oriente , está generando serias dificultades para las aerolíneas , que se ven obligadas a trasladar estos costos a los consumidores, según coincidieron analistas consultados. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó un incremento del 32.

1% en el precio de la turbosina en marzo, marcando la mayor alza desde noviembre de 2022, cuando la invasión rusa a Ucrania también elevó los precios del combustible de aviación. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estima que la turbosina constituye aproximadamente un tercio de los gastos totales de las aerolíneas, lo que demuestra la magnitud del impacto financiero que representa.\El director de PetroIntelligence, Alejandro Montufar, confirmó que el precio de la turbosina ha experimentado un aumento en varias terminales del país. Este incremento, al igual que el de otros combustibles, está directamente relacionado con el aumento de los costos de importación debido a las tensiones en Medio Oriente, que mantienen los precios del petróleo cerca de los 100 dólares por barril. Armando Bojórquez, presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina, señaló que el incremento en el precio de la turbosina ha provocado la cancelación de vuelos chárter, dado que el combustible es uno de los componentes más significativos en los costos operativos de la aviación. Además, advirtió que si los costos operativos continúan siendo elevados, esto afectará las rutas aéreas importantes y, consecuentemente, al sector turístico. Durante el mes de marzo, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de Semana Santa, los boletos de avión aumentaron un 10.7%, el mayor incremento desde diciembre de 2024, según datos del INEGI. Jonathan Félix, analista del sector de aviación en Verum, explicó que las aerolíneas suelen contar con coberturas para mitigar la volatilidad del precio del combustible. La efectividad de estas coberturas depende de su duración: las coberturas a corto plazo suelen ser más eficaces. Sin embargo, debido a la situación geopolítica actual, estas coberturas se han vuelto más costosas, lo que podría llevar a las aerolíneas a reducir su uso.\En caso de que el conflicto en Medio Oriente se prolongue y los precios del petróleo se mantengan altos, Félix prevé que el costo de la turbosina se sume a la mayor demanda de vuelos durante el Mundial de Fútbol y las vacaciones de verano, lo que agravará la situación para las aerolíneas. Estas se enfrentarán a desafíos importantes, ya que el combustible afecta directamente su rentabilidad, pero también se verán limitadas en su capacidad para aumentar las tarifas, ya que esto podría afectar el factor de ocupación de los vuelos. El analista de Verum también enfatizó que el encarecimiento de los boletos de avión representa una amenaza para el turismo, replicando la tendencia alcista de precios observada en 2022. A pesar de una posible resolución temprana del conflicto, la infraestructura petrolera dañada en Medio Oriente podría mantener los precios del combustible elevados por un tiempo considerable. Humberto Molina, consultor en economía turística del Grupo Empresarial Estrategia (Gemes), destacó la importancia del combustible en los costos de un vuelo, representando entre el 30% y el 40% del total. Cualquier aumento en el precio de la turbosina se reflejará inevitablemente en el precio final del boleto, encareciendo los viajes y afectando el turismo aéreo, que ya muestra signos de desaceleración. Las aerolíneas responden al aumento de la turbosina de diferentes maneras, dependiendo de si se percibe como temporal o duradero, aplicando un recargo por el combustible o cobrando por servicios adicionales, como el equipaje o la selección de asientos. Molina concluyó que las consecuencias políticas y económicas del conflicto en Medio Oriente podrían disminuir el flujo turístico global, afectando las intenciones de viaje debido al aumento en el precio de los boletos y la incertidumbre económica. El INEGI señala que los boletos de avión se encarecieron 10.7% durante marzo, representando la mayor alza de precio desde diciembre de 2024. El combustible representa entre el 30% y el 40% del costo de un vuelo, según se indica





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