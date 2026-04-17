Alza en el precio del jitomate golpea al consumidor; intermediación, la principal causa

El jitomate alcanza hasta 98 pesos por kilo debido a presiones en la cadena comercial, según consultoría. Otros temas de interés: derrame de Pemex, aplazamiento de audiencia a líder religioso y declaración del Lago de Texcoco como Área Natural Protegida.

El precio del jitomate ha alcanzado cifras alarmantes, llegando hasta los 98 pesos por kilogramo, una escalada que, según análisis de la consultoría GCMA, recae principalmente en la cadena comercial y no en un problema de producción en el campo. La empresa señala que el incremento se vuelve más pronunciado a medida que el producto se acerca al consumidor final. Si bien el productor recibe un aumento moderado, las mayores alzas ocurren en la intermediación.

GCMA explica que la diferencia entre lo que se paga al productor de jitomate y lo que paga el consumidor se ha ampliado considerablemente. Aseveran que esta alza no se debe a un shock de oferta severo en el campo, sino a un fenómeno predominantemente estacional, donde el problema no radica en la producción, sino en la compleja cadena comercial, observándose una desconexión creciente entre el productor y el consumidor. Para ilustrar la situación, la consultoría detalla que el precio del jitomate al productor experimentó un alza del 17% al comparar el promedio de marzo con los datos del 10 de abril. Paralelamente, los precios al mayoreo registraron un aumento del 15%. La siguiente mayor alza se observa en las ventas al consumidor, que experimentaron un incremento del 28%. Si en marzo el jitomate se vendía en promedio alrededor de 43 pesos, para el 10 de abril el precio subió a 55.5 pesos en promedio. En un comunicado oficial, GCMA enfatizó que es evidente cómo el aumento del precio del tomate al consumidor responde principalmente a presiones en la intermediación, segmento donde se concentra la mayor parte del incremento. Mientras el productor recibe un ajuste considerado moderado, el consumidor final enfrenta incrementos acelerados, lo que evidencia la necesidad de políticas públicas enfocadas en mejorar la eficiencia comercial y reducir las distorsiones que afectan la cadena de suministro. Ante este panorama, se considera fundamental que las autoridades mantengan un monitoreo constante de los precios en centrales de abasto y tiendas de autoservicio. Incluso, se plantea la posibilidad de abrir un cupo de importación temporal si se detecta escasez, además de implementar programas de abasto social para mitigar el impacto en la economía familiar. Por otra parte, el tema de la inflación fue abordado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien mencionó que la inflación general no se encuentra por encima de los niveles de años anteriores, aunque reconoció un ligero aumento en el precio de la tortilla. En noticias relacionadas, se informó que las minusvalías históricas en las Afores no afectan la solidez del ahorro pensionario, a pesar de haber registrado una disminución de 417 mil 321 millones de pesos en marzo, según Amafore. Finalmente, se dio a conocer que El Universal ya está disponible en Whatsapp, ofreciendo noticias relevantes, artículos de opinión, entretenimiento y tendencias directamente en dispositivos móviles. En paralelo, la información sobre la fuga en un ducto de Pemex que causó un derrame, y la posterior cesión de funcionarios por ocultar información, añade un elemento de preocupación sobre la gestión de desastres y transparencia en la empresa estatal. La aplazamiento de la audiencia de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, acusado de delincuencia organizada, es otro asunto de interés público que se mantiene en curso. En un ámbito distinto, la Corte declaró el Lago de Texcoco como Área Natural Protegida, una decisión que fue aplaudida por Hugo Aguilar, quien felicitó al presidente López Obrador por escuchar a la comunidad. Estos eventos diversos reflejan la complejidad de la agenda noticiosa nacional, abarcando desde la economía y la seguridad hasta el medio ambiente y la justicia





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