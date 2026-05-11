Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh tras 19 años: críticas y memes en redes

Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, ha vuelto a los escenarios tras una ausencia de 19 años. Sin embargo, su vuelta ha sido cuestionada por las duras críticas y burlas en redes sociales. Algunos usuarios han comparado su desafin a la banda con un corte a una oreja, y han escrito mensajes provocadores en las redes sociales. La campaña de Bicho Verde y ROCK CLÓYAMBA, una de las dos empresas que representan internamente a los músicos de La Oreja de Van Gogh, se declaró en armas para proteger la integridad personal de la cantante y sus colegas.

El regreso de Amaia Montero al escenario con La Oreja de Van Gogh tras 19 años separados hoy es un hecho. Este momento fue uno de los más comentados del fin de semana, pero no precisamente por la nostalgia.

La cantante española fue duramente criticada tras desafinar en varias partes de sus conciertos al inicio de la gira Tantas cosas que contar, lo que provocó burlas y memes. Incluso varias personas bromearon con el nombre de la banda y escribieron en redes sociales cosas como ‘Van Gogh se cortaría la otra oreja’





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